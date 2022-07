Evelyne Gielen : Pourquoi ne faut-il pas donner ses clés avant l’acte de vente ?

Par MySweet Newsroom, le 1 juillet 2022, mis à jour le 20 juin 2022

Les raisons de ne pas donner ses clés avant l’acte de vente avec Evelyne Gielen, agent et formatrice immobilier.

Dans cette vidéo, Evelyne Gielen, agent et formatrice immobilier, explique pourquoi ne faut-il pas donner ses clés avant l’acte de vente.

Il n’y a rien qui indique le moment idéal, même si dans la pratique, cela se fait devant le notaire, à la signature définitive. Selon la loi, c’est autorisé à partir du moment où la vente est dite parfaite.

Pour rappel, la vente est parfaite lorsque les deux parties se sont mises d’accord sur la chose et le prix (article 1583 du Code Civil). Et ce, même s’il n’y a pas encore eu de transfert de quoi que ce soit. Donc, en théorie, on pourrait remettre les clés de sa maison à l’acheteur à partir du compromis de vente. Mais attention, car autorisé ne veut pas dire conseillé !

La remise anticipée des clés présente plusieurs risques, aussi bien pour l’acheteur, le vendeur que l’agent immobilier. Et même si chacun est de bonne foi (ce dont vous ne pouvez pas être sûr), il faut toujours rester prudent…