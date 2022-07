Immobilier : La FNAIM se félicite de l’arrivée au gouvernement de Christophe Béchu et Olivier Klein

Immobilier Paris : C'est la ruée vers l'Est et ses arrondissements "plus accessibles"

Par MySweet Newsroom, le 4 juillet 2022

Jean-Marc Torrollion, président de la Fédération Nationale de l’Immobilier se félicite de l’arrivée au gouvernement de Christophe Béchu, Ministre de la transition écologique et de la Cohésion des territoires et d’ Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement.

Alors que le nouveau Gouvernement est enfin nommé, la FNAIM se réjouit que le Logement retrouve un portefeuille dédié et félicite Messieurs BÉCHU et KLEIN pour leurs nominations respectives. La Fédération nationale de l’immobilier rappelle que les chantiers qui attendent Christophe BÉCHU, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et Olivier KLEIN, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, sont nombreux. Elle se met à leur disposition pour entamer très vite un dialogue et le travail au service du Logement de tous les Français.

Messieurs Béchu et Klein, 2 interlocuteurs de terrain, au fait de la politique du logement et ses réalités

La FNAIM a rappelé récemment l’urgence pour le Gouvernement et l’ensemble des élus de se saisir de la politique du logement, dans toutes ses dimensions : rénovation du parc immobilier, offre de logements, pouvoir d’achat, accès à la propriété, rééquilibrage territorial…

« Alors que sont nommés ce matin comme ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et comme ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, deux maires emblématiques, Monsieur BÉCHU et Monsieur KLEIN, nous sommes optimistes sur le dialogue que nous pourrons nouer. Nous saluons ce choix politique. » réagit Jean-Marc TORROLLION, le président de la Fédération nationale de l’immobilier. « Le Logement retrouve enfin un ministre dédié au sein du Gouvernement, c’était nécessaire et attendu par la profession, tant les enjeux sont importants. Christophe BÉCHU comme Olivier KLEIN sont connus pour être des élus de terrain, pragmatiques, ce qui nous paraît indispensable et à la mesure de la dimension politique du logement. Ce sont deux élus ancrés, venus d’horizons politiques différents et qui connaissent des réalités territoriales complémentaires. Ils ont tous deux été amenés à conduire des politiques de rénovation et de revalorisation de leurs villes, avec des défis bien différents à Angers et Clichy-sous-Bois, mais aboutissant à des développements exemplaires de leurs villes respectives. Nous sommes impatients de nous mettre au travail avec eux : les chantiers sont nombreux, je suis convaincu que nous partageons une méthode, celle de la concertation, d’une approche territoriale. Nous avons toujours bien travaillé avec leurs prédécesseurs, que je salue : nous continuerons ».

Pouvoir d’achat, Rénovation énergétique… les sujets prioritaires qui attendent les nouveaux ministres

La FNAIM aura à cœur d’aborder à la fois l’ensemble de la chaîne de production, mais aussi la place du logement dans le quotidien de nos concitoyens. Mais elle alerte d’ores et déjà : la priorité absolue du quinquennat qui s’ouvre doit être la réorientation des efforts vers le logement existant. C’est un enjeu économique, social et écologique.

Ainsi deux axes de travail doivent être évoqués très rapidement : les mesures envisagées pour apporter une réponse sur la problématique du pouvoir d’achat des ménages et la rénovation énergétique, sa réalité et son calendrier.

« Le compte à rebours de la rénovation énergétique est lancé, avec un premier palier impactant le parc locatif dans six mois. Nous devons repenser la stratégie de rénovation. Face à l’urgence des enjeux auxquels est confronté le logement, nous serons dès demain aux côtés du ministre autour de ces priorités, en mettant à disposition notre expertise et nos propositions », conclut Jean-Marc TORROLLION.