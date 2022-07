Professionnels de l’immobilier : Retour sur la 3édition du rendez-vous Event’Immo

Immobilier Paris : C'est la ruée vers l'Est et ses arrondissements "plus accessibles"

Par MySweet Newsroom, le 4 juillet 2022

Pour sa troisième édition, Event’Immo s’est déroulé sur deux journées et a rassemblé 15 invités de marque – Emmanuel Petit, Estelle Mossely et Jean-Michel Fauvergue, pour inspirer les professionnels de l’immobilier.

À l’origine, Event’Immo est né d’un “délire” lors d’une formation en décembre 2019 avec les conseillers du réseau Groupe C2i. Julien Raffin, le fondateur, a lancé un défi : “Venez, on organise un événement sur Nîmes, où on fait venir des sportifs de haut niveau afin qu’ils nous expliquent selon eux les clés de la performance, et on le transpose à l’entreprise.”

Dès sa 1ère édition, le 12 juin 2020, dans le cadre sublime du Mas La Farelle, Event’Immo a réuni des intervenants de renom : le double champion olympique Yannick Agnel, l’ancien footballeur Sidney Govou, et des intervenants du monde de l’immobilier. Près de 120 participants ont ainsi pu profiter de conseils à haute valeur ajoutée.

L’année suivante, malgré une année entière de jauges, de gestes barrières et de gel hydroalcoolique, Julien Raffin, organisateur de l’événement, ne s’est pas laissé influencer par l’incertitude. Pour lui et son équipe, il y a toujours eu cette conviction : la deuxième édition du 27 mai aurait lieu.

Un DJ et plein de surprises

Les 15 et 16 juin derniers, c’est au cinéma CGR de Nîmes que les participants ont pu rencontrer les 15 participants, des entrepreneurs à succès, des conférenciers, des parcours hors norme et des sportifs de haut niveau.

Dès l’ouverture de l’événement, Julien Raffin a donné le ton en faisant une promesse aux participants : “vous faire vivre les 2 journées les plus intenses de votre année professionnelle”. Un défi relevé haut la main, notamment grâce aux nouveautés de cette nouvelle édition. Car, cette année, il y avait une dimension “show” à l’image du Jamel Comedy Club, avec un DJ, des entrées sur scènes scénarisées (flammes, fumée…). Et deux surprises de haut niveau : Ekilps, le beatboxer au 100 millions de vues sur YouTube, a réalisé une animation musicale incroyable de 25 minutes durant la première journée et Matt Houston, la star du RNB des années 2 000 a assuré un concert de clôture inoubliable.

Le but de ce séminaire ?

Trouver les points de similitudes entre toutes ces personnes ayant réussi dans leurs domaines : quel est l’état d’esprit d’un gagnant ? Quelles sont ses qualités, ses valeurs ? Event’Immo fait la part belle aux échanges, à la convivialité, à la qualité des interventions. Les participants peuvent aussi poser librement leurs questions et poursuivre les discussions autour d’un apéritif dinatoire.

Julien Raffin a ouvert le bal de cette seconde journée en parlant de sa vision de l’entrepreneuriat. Il a aussi présenté avec passion, pendant 1h30, son parcours depuis 14 ans, fait de persévérance, de résilience, de travail, et de vision.

Estelle Mossely – Actuelle championne olympique et du monde de boxe anglaise

De son expérience de boxeuse, et ses victoires (première Française aux Jeux olympiques et première Française sacrée championne du monde après un titre olympique), Estelle s’est livrée dans un jeu de questions-réponses sur ses victoires, ses échecs, ses doutes, et comment son organisation et sa détermination ont permis ses succès.

Emmanuel Petit – Champion du monde et d’Europe de Football

Nul n’a besoin de présenter Emmanuel Petit, particulièrement célèbre pour avoir marqué le dernier but de la victoire des Bleus en finale de la Coupe du monde 1998 contre le Brésil qui fut aussi le 1 000e but de l’équipe de France. Il a également remporté l’Euro 2000. Son allocution tout en émotion lui a prouvé une fois de plus l’amour que le public lui porte. Il s’est confié sur ses motivations profondes, son ressenti, et le défi qu’a représenté d’avoir tout gagné, et de se remotiver pour aller décrocher une autre victoire.

Jean-Michel Fauvergue – Patron du RAID

Chef du RAID de 2013 à 2017, il dirigea en 2015 l’assaut, contre Amedy Coulibaly lors de la prise d’otages du magasin Hyper Cacher. Il est présent lors de l’assaut contre les terroristes au Bataclan le 13 novembre 2015, puis il dirige celui contre l’appartement de Saint-Denis, en novembre 2015. Sa résistance face à la pression, médiatique ou humaine, ses capacités de management et ses techniques de négociation sont de fortes sources d’inspiration pour tous les conseillers immobiliers. Le symbole de protection que constitue le RAID a également suscité un moment d’émotion retenue parmi l’assistance

4 commerciaux qui génèrent plus de 500 000 € de CA annuel

Igal Teboul : 504 000 € TTC, 39 ventes, 87% d’exclusivité.

Benoit Maton : 726 000 € TTC, 41 ventes, 95% d’exclusivité.

Elodie et Maxime Mauge : 900 000 € TTC, 75 ventes, 100% d’exclusivité.

Ils sont venus partager leurs expériences, faire un point sur les clés de leur réussite telles qu’ils les analysent. Dans un jeu de questions-réponses, ils ont tenté de décrypter leurs pratiques les plus génératrices de ventes, et ont également discuté de leur vision du métier par rapport à leur vie personnelle.

Vincent Lecamus – « 45 conseils clés en 45 minutes »

Passionné par l’innovation et les nouvelles technologies, Vincent est spécialiste pour dénicher les technologies et tendances qui vont impacter le secteur de l’immobilier. Il a livré ses conseils issus d’observations sur les réseaux sociaux, les trucs et astuces des commerciaux d’élite, leur façon de rationaliser leur temps. Il a également évoqué l’investissement financier dans la pub, la recherche de leads, comment être différenciant, et sortir des sentiers battus.

