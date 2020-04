Rendez-vous Event’Immo le 12 juin pour les pros de l’immo de la région nîmoise

Le Groupe C2i organise au Mas de la Farelle, aux portes de Nîmes, un rendez-vous pour professionnels en quête de pistes pour rebondir après la pandémie du coronavirus.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, le marché de l’immobilier est à l’arrêt. Dès lors, pour les agents et mandataires de l’immobilier de nombreuses questions se posent : comment rebondir après cet épisode compliqué ? Quels leviers actionner pour réussir à performer et à augmenter son chiffre d’affaires ? Au-delà du contexte économique, les conseillers immobiliers qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu seront ceux qui auront su développer un état d’esprit adéquat et adopter des pratiques innovantes.

Pour aider les pros de l’immo à repartir, le Groupe C2i organise le 12 juin prochain, à Nîmes, son premier Event’Immo. Au programme, les interventions des formateurs Olivier Guerre, Romain Cartier et Sébastien Tedesco , de Vincent Lecamus, spécialiste du marketing immobilier, de Sidney Govou, ancien footballeur en équipe de France, et de Yannick Agnel, double champion Olympique et double champion du monde de natation, qui parleront de Mindset, de dépassement de soi, et de performance.

La promesse de la journée ? Aider les participants à booster leur prospection, décrocher des mandats exclusifs, développer un état d’esprit pour performer, générer des leads, mettre en place des actions de marketing immobilier efficaces… « Event’Immo est un booster de motivation pour repartir du bon pied en cette année 2020, explique Julien Raffin, l’organisateur et le fondateur du Groupe C2i. Ce séminaire « nouvelle génération » a été spécialement conçu pour aider les participants à doubler voire tripler leur chiffre d’affaires. Car il n’y a aucune limite : les seules barrières qui existent sont celles de notre esprit. » Son objectif ? Fédérer plus de 200 conseillers immobiliers et agents immobiliers autour d’Event’Immo,

Quand ? Le 12 juin de 9h à 19h. Où ? Au Mas La Farelle, 230 chemin du Bachas, 30000 Nîmes. Combien ça coûte ? 179 €. Comment s’inscrire ? Event’Immo