Immobilier : 3 conseils pour réussir votre un déménagement

Par MySweet Newsroom, le 11 juillet 2022, mis à jour le 8 juillet 2022

Déménager est généralement source d’anxiété et d’angoisse.

Chaque année, on estime à 3 millions le nombre de Français qui déménagent motivés par des raisons multiples tant personnelles, financières ou suite à un changement de situation professionnelle. Des projets de déménagement en forte hausse par ailleurs ces deux dernières depuis la crise sanitaire : en effet, d’après le dernier baromètre de l’Officiel du déménagement réalisé en partenariat avec Opinion Way, 25% de Français, soit 1 sur 4, souhaitaient déménager en 2021, soit 10% de plus qu’en 2020. Un chiffre qui grimpait à 1 sur 2 chez les moins de 35 ans désireux le plus souvent de quitter la région parisienne pour la province. A quelle période déménager ? Quand commencer à trier ? Par quelle pièce commencer ? Quelles démarches effectuer ? Autant de questions qui viennent accroître un stress déjà existant. Zefir, plateforme qui permet aux propriétaires de vendre et d’acheter simplement et rapidement un bien immobilier, vous donne trois conseils pour déménager en toute sérénité.

Conseil déménagement n°1 : Fixez une date suffisamment en amont pour tout régler

Déménager dans de bonnes conditions n’est pas le fruit du hasard. L’anticipation et la planification sont la clé dans ce changement de vie. Avant tout, il est important de définir une date de déménagement. Sachez qu’un préavis de 3 mois existe dans le cas d’une location et il peut être d’un mois en zone tendue, dans les grandes métropoles. Pour le cas d’une vente, la date de libération des lieux est fixée entre l’acheteur et vous.

Dès lors, si vous n’êtes pas contraint par la date, il est préférable dans la mesure du possible d’éviter les mois de mai à septembre et plus particulièrement, la saison haute allant de début juillet à fin aout. Très sollicités pendant la période estivale, les déménageurs pratiquent souvent des tarifs très élevés (parfois jusqu’à 50% plus chers que le reste de l’année) et d’autant plus le week-end. Dans la mesure du possible, il est ainsi préférable de déménager en semaine quitte à poser des jours de congés et de privilégier le moins de septembre ou décembre où les tarifs sont généralement plus équilibrés.

Point important, il est essentiel d’établir plusieurs devis auprès de sociétés de déménagement et de les comparer pour s’assurer de la fiabilité de chacune et ainsi faire le bon choix.

Conseil déménagement n°2 : Procédez à un état des lieux de ce que vous devez déménager et à un tri

Étape clé, l’état des lieux va permettre de déterminer le volume d’affaires que vous avez à déménager, ce qui vous permettra ensuite de définir la taille du camion à louer et le nombre de cartons à acheter. Là encore, il est indispensable de procéder méthodiquement et en faisant preuve de bon sens : dans un premier temps, il est essentiel de déterminer ce que vous devez emballer en priorité ceci, afin de désencombrer l’espace. Par exemple, si votre déménagement a lieu pendant l’hiver, commencez par mettre en premier dans les cartons les vêtements d’été.

Faire un tri par catégorie et ne conserver uniquement que les pièces ayant une utilité future permet également de mieux se projeter dans son nouveau chez-soi et parfois, de laisser place à l’imagination pour se projeter et réfléchir à une nouvelle décoration.

Par ailleurs, veillez également à bien numéroter les cartons ou à en indiquer le contenu pour ne pas vous y perdre.

Conseil déménagement n°3 : Communiquez votre changement d’adresse aux différents organismes

En fonction de la date de déménagement retenue, il est important de capitaliser sur le temps que vous avez en amont pour prévenir un mois à deux semaines avant votre déménagement les organismes publics (le centre des impôts, votre fournisseur d’énergie, Pôle Emploi, les assurances, votre banque et la Poste entre autres) de votre changement d’adresse. Plus tôt ces démarches seront entreprises, plus vite vous serez serein.

Par ailleurs, si vous avez des enfants et que vous changez de ville, pensez à prévenir l’école environ 3 mois avant de déménager et à leur en trouver une nouvelle.