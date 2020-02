5 conseils pour un déménagement zen

Matériel, déplacement, documents administratifs… Autant d’éléments à gérer et autant de raisons de stresser ! Des Bras En Plus, 1ère startup à avoir digitalisé le déménagement, vous donne 5 conseils pour vous aider à déménager en restant zen.

Qui dit nouvelle année, dit aussi nouveau départ. Comme 3 millions de foyers qui entreprennent cette démarche, vous avez sûrement prévu de déménager dans les mois à venir. Pas de panique !

N’hésitez pas à faire une To Do List

Lorsque l’on pense déménagement, on peut vite se sentir stressé. En effet, cela évoque généralement 1 million de choses à faire qui peuvent rapidement nous submerger. Alors pour que tout soit prêt en temps et en heure, il est essentiel de s’organiser : Faire le tri à 12 semaines du déménagement, contacter la Mairie à 4 semaines, garder ses papiers importants à 1 semaine…. Ce sont tout autant de conseils, d’étapes précieuses et utiles que l’on peut retrouver à travers un guide disponible sur le site internet.

Evaluez vos besoins

Parce qu’on ne sait pas toujours où trouver des cartons, combien en prendre, quel véhicule choisir… Il est conseillé de se rapprocher auprès d’experts du déménagement qui peuvent mettre en lumière les différentes possibilités, ainsi que donner des conseils selon la nécessité. Et pour répondre davantage aux besoins, tout en prenant compte les problématiques actuelles, le déménagement se mobilise pour réduire les consommations d’énergie (transport), récupérer et recycler les emballages utilisés.

Pensez à faire des économies

Un nouveau départ peut coûter cher, alors pour le déménagement il est normal de vouloir limiter les dépenses. Ainsi, 70%* des Français préfèrent déménager par leurs propres moyens. Pourtant, ce n’est pas forcément la solution la plus économique. Vous pouvez facilement trouver des experts transparents et des formules adaptées en fonction de vos besoins :

DBEP chrono : le choix du nombre de déménageurs, la taille du camion et la durée. Adapté pour les petites surfaces, une réservation rapide et adaptée à chaque budget.

DBEP Zen : Une liste de ce qui est à déménager pour un devis immédiat, une prestation complète et sans limite de temps.

Petite astuce complémentaire, pour baisser les prix, Des Bras En Plus, start-up fondée en 2010 par Massoud Ayati, Zafar Baryali et Farid Lahlou, recommande de déménager en semaine ou le 2e mercredi du mois et estime qu’ainsi il est possible de réaliser une économie de 30% en s’y prenant au moins 1 mois à l’avance.

Ne vous posez plus la question : amis ou professionnels ?

« T’es dispo samedi pour mon déménagement ? » Qui n’a jamais entendu cette phrase ? Vous savez d’avance que cela va être compliqué, que vous allez finir tard et bien souvent avoir des courbatures le lendemain. Pourtant, sur 30% des français qui ont fait appel à des professionnels, 85% sont satisfaits voire très satisfait des prestations de leur déménageur, alors pourquoi s’en priver ? De plus, rien n’interdit de mêler amis ou famille et professionnels du déménagement ! En utilisant une plateforme comme Des Bras En Plus vous rendrez ce moment crucial, plus agréable.

Optimisez au maximum

Pour éviter de faire des allers-retours trop fréquemment et ainsi perdre du temps, il faut bien préparer son déménagement. Cela commence par les cartons : notez bien ce qu’ils contiennent et pour quelles pièces. Lorsqu’il est temps de charger le véhicule, une vraie partie de Tetris peut démarrer, alors soyez méthodique. Par exemple, faite par pièce, ce qui est fragile ou non… L’objectif : optimiser l’espace le plus possible et vous faciliter la tâche, en plus des conseils et de l’aide précieuse des déménageurs professionnels qui vous accompagnerons.

*Selon un sondage réalisé par Des Bras En Plus auprès de 1000 français, entre le 15 avril et 15 mai 2019.