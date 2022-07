Evelyne Gielen : Comment vendre sa maison en cas de divorce ?

Dans cette vidéo, Evelyne Gielen explique comment vendre sa maison en cas de divorce, sans perdre le moins possible.

Par MySweet Newsroom, le 22 juillet 2022, mis à jour le 12 juillet 2022

Comment faire pour perdre le moins possible en cas de vente d’un bien suite à un divorce ? Evelyne Gielen recommande de laisser choisir celui ou celle des deux qui est quitté(e) de choisir le notaire et l’agent. Cela l’empêchera de remettre tout en question et de freiner le divorce. Selon elle, il faut tout de même gardez un droit de regard sur les conseils donnés.