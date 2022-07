Evelyne Gielen : Comment rédiger une annonce immobilière ?

Par MySweet Newsroom, le 27 juillet 2022, mis à jour le 25 juillet 2022

Comment bien rédiger une annonce immobilière ? – Un jeu d’enfant, pas si sûr !

Voici les 4 erreurs les plus communes une annonce immobilière selon Evelyne Gielen :

Etre trop positif

Une annonce trop longue ou trop courte,

Une annonce trop compliqué,

Ne pas mentionner l’adresse

Aller à l’essentiel, éviter les superlatifs trop vendeurs, les fautes d’orthographe… Votre annonce doit être faite en entonnoir : du plus large au plus ciblé, de la localisation, en passant par la rue, le terrain, la maison… Dans le sens de la future visite afin de prévoir une compréhension intuitive et rapide. Terminer par vos coordonnées de contact.