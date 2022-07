Alexandre Cordani : Tout comprendre sur l’immobilier du futur, les NFT, les cryptos et le metaverse

Par MySweet Newsroom, le 29 juillet 2022, mis à jour le 25 juillet 2022

Dans cet épisode de Secret de Pige, l’agent immobilier et formateur, Alexandre Cordani et Margaux Klein, présidente du Groupe Klein et spécialiste blockchain, mindset, entreprise, crypto, nft, et metaverse, expliquent ce qu’est le métaverse et ses opportunités dans le secteur immobilier.