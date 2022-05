VERSITY®, le projet Metaverse des Agences de Papa

VERSITY®, c’est le nom du premier Metaverse au monde lié à l’immobilier réel et son écosystème lancé par Les Agences de Papa, société cotée sur Euronext Access+ ( MLPAP ).

Malgré un contexte économique dégradé sur le marché des cryptomonnaies, Les Agences de Papa continue d’avancer et pourrait annoncer dans les tout prochains jours la clôture de ses préventes. « En effet, toute l’offre est sur le point d’être entièrement réservée en un temps record avec une sursouscription significative« , précise la start up dans un communiqué.

VERSITY® qu’est-ce que c’est ?

En utilisant le web 3.0 et le métaverse comme un support du réel, la startup estime préparer l’avenir de l’immobilier. Versity® va permettre à tous d’explorer et d’interagir dans un monde virtuel pour améliorer significativement les services proposés aux clients et aux professionnels de l’immobilier. L’objectif est de donner à tous les acteurs plus de transparence sur l’environnement des biens immobiliers, un accès facile et sécurisé à plus d’informations sur les biens et services, et ainsi favoriser les décisions d’achat plus précises et plus rapides.

Clôture des préventes imminente

La startup est sur le point d’annoncer la clôture de ses préventes. La sursouscription provoquée par les nombreuses marques d’intérêt des investisseurs, va permettre de sélectionner et finaliser les derniers contrats de prévente en les ajoutant à ceux d’ores et déjà signés, et ainsi clôturer les préventes limitées à 4,1 million d’euros. « Un engouement qui donne une perspective très encourageante quant à l’ICO publique qui sera lancée prochainement », précise le communiqué de presse des Agences de Papa.

Teddy Riner, toujours au plus près des Agences de Papa

Comme depuis le début de l’aventure des Agences de Papa, son ambassadeur, Teddy Riner, suit de très près et avec implication toutes les évolutions de la startup. La nouvelle page qui s’ouvre avec le lancement du métaverse Versity® n’y fait évidemment pas défaut. Sa présence au plus proche des équipes ne pourra que donner du poids au développement et au lancement du premier metaverse immobilier qu’est Versity®.

Prochaine étape : l’ICO

Les Agences de Papa lancera prochainement le démarrage de l’ICO publique, où tout un chacun pourra également acquérir les jetons utilitaires du projet et ainsi participer activement à son succès. L’ICO quant à elle se déroulera en plusieurs rounds dont les modalités seront publiées dans un prochain communiqué.

Cette opération, n’appellera pas d’augmentation de capital et sa mise en œuvre sera non dilutive pour les actionnaires des Agences de Papa.

“Nous avons mesuré dès le milieu de l’année 2021, l’incroyable opportunité qu’offrait le web 3.0 et le metaverse de poursuivre la révolution de la transaction immobilière, expliquent Nicolas Fratini et Frédéric Ibanez – fondateurs des Agences de Papa. Notre volonté est de continuer à créer les outils qui permettront de faciliter toutes les démarches liées à l’acquisition d’un bien immobilier et bien plus encore. Grâce à Versity® nous franchissons une nouvelle étape qui nous permettra d’entrer dans la nouvelle ère de l’immobilier.”