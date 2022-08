Le Salon de l’immobilier et du tourisme portugais aura lieu du 22 au 25 septembre

Temps de lecture estimé : 4 min

Investir, vivre et entreprendre … voici les thématiques clés qui animeront cette 9e édition du Salon de l’immobilier et du tourisme portugais (SDITP), de retour à Paris, Porte de Versailles, du vendredi 23 au dimanche 25 septembre.

Face à un intérêt croissant pour l’expatriation, le Salon a réuni consultants juridiques, agents immobiliers, services de santé ou encore collectivités locales et territoriales pour répondre aux attentes des visiteurs français sur leurs projets d’installation au Portugal.

Le Portugal : une qualité de vie incomparable

Grâce à sa proximité géographique et culturelle avec la France, le Portugal présente de nombreux avantages pour s’y installer. Avec un coût de la vie inférieur en moyenne de 35% à celui de notre pays, ce territoire lusophone s’est toujours inscrit comme destination privilégiée des Français.

Il a également été reconnu comme deuxième pays le plus accueillant au monde pour les expatriés en 2021 (Expat Insider), et première destination d’Europe en 2021 (European Best Destinations).

« Le Portugal est un pays qui est lié à la France depuis bien des années. Beaucoup de Portugais ont choisi la France pour construire une nouvelle vie et fuir les problèmes économiques et politiques pendant la dictature, jusqu’en 1974. Plusieurs générations ont continué à tenter leur chance en France et ainsi ont construit un vrai lien d’amitié entre les deux pays », indique Vitor Aleixo, Maire de Loulé.

Loulé, ville mise à l’honneur

Plus grande municipalité de la région de l’Algarve, Loulé se situe à l’extrême sud du Portugal. Sa localisation géographique (au centre de la région, à 15 km de l’aéroport International de Faro et 64 km de l’Espagne) ainsi que ses paysages époustouflants offrent un cadre de vie très attractif.

« C’est en effet la première fois que Loulé va participer au Salon de l’immobilier et du tourisme portugais, dans l’espoir de montrer aux Français et à tous les visiteurs du salon que la ville a beaucoup d’atouts, que notre territoire est un petit bout de paradis où il fait bon vivre. Notre campagne, nos montagnes, nos petits villages offrent un cadre de vie d’excellence et ont tout pour rendre heureux ceux qui s’y installent », s’exprime Vitor Aleixo.

L’objectif du Salon est en effet de présenter la diversité des offres du territoire portugais. Si le littoral est fortement réputé, les municipalités au cœur des terres présentent « des logements à des prix corrects et parfaitement adaptés aux besoins des familles. Les écoles primaires, ainsi que les collèges, sont à proximité des villages ».

Pour les jeunes étudiants, « l’université la plus proche se situe à Faro, à 10 km de Loulé ». La présence de trois établissements d’enseignement français à Lisbonne et Porto assurant la scolarité de la primaire au lycée, et de nombreuses universités dont Coimbra, l’une des plus anciennes universités d’Europe, renforce également le rayonnement académique du Portugal.

L’expatriation, une tendance qui se confirme d’année en année

Si le Portugal s’élève au 1er rang du palmarès 2019 des paradis de retraite du site retraitesansfrontieres.fr publié par Le Point, la communauté française résidente y est de plus en plus importante.

Selon Vitor Aleixo : « Elle grandit un peu tous les ans et s’intéresse à notre culture et notre gastronomie. » Par ailleurs, plusieurs initiatives sont instaurées pour faciliter l’adaptation des Français. A Loulé, la mairie publie tous les mois un programme d’initiatives municipales traduit en français. « Dans les écoles, beaucoup de classes reçoivent de nouveaux jeunes Français (enfants et adolescents) tous les ans. D’ailleurs, et certainement dû à ce phénomène, la langue française est à nouveau choisie par beaucoup de jeunes étudiants portugais comme seconde langue étrangère. A Loulé, la communauté française ne cesse de grandir ; nous recevons de plus en plus de jeunes couples qui choisissent de s’installer en famille dans notre municipalité. »

En confirmation d’un désir d’expatriation qui ne cesse de s’accroitre, le SDITP coordonnera plus de 40 conférences, tables rondes et rencontres pour mettre en lumière les attraits incontestables qui font du Portugal l’une des destinations les plus prisées et recherchées par les Français.