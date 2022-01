Le Portugal arrive en tête des pays où il fait bon voyager et télétravailler

Chez KAYAK.fr, nous valorisons le fait de pouvoir travailler de presque n'importe où dans le monde, et nous nous attendons à ce que ce soit une tendance croissante en 2022 et au-delà. C'est ainsi que nous avons créé un outil pour aider les voyageurs à trouver facilement des destinations qui répondent à cette nouvelle façon hybride de travailler, en identifiant les pays qui offrent d'excellentes conditions de travail et en proposant des choses étonnantes à voir et à faire pendant son temps libre.

Alors que de plus en plus de personnes adoptent des environnements de travail flexibles et que beaucoup pensent à aller loisirs et télétravail, KAYAK.fr révèle les meilleurs pays du monde pour travailler à distance, le Portugal arrivant en tête de liste.

Le premier Index Voyage et Travail de KAYAK.fr est la source ultime pour ceux qui cherchent à installer leur nouveau bureau loin de chez eux, temporairement ou pour une plus longue période. Pour élaborer cet indice, KAYAK.fr, le premier moteur de recherche de voyages au monde, a analysé près 111 pays et classé chacun d’entre eux en fonction de 22 facteurs répartis dans six catégories : les frais de voyage et l’accessibilité, les prix locaux, la santé et sécurité, les possibilités de travail à distance, la vie sociale et la météo.

En tête de liste : le Portugal

L’indice révèle les meilleurs pays où il est le plus facile de travailler tout en s’amusant pendant les heures creuses. Voici le top 10 des meilleurs pays pour combiner des conditions de travail productives et des opportunités de voyage, selon KAYAK.fr.

1 – Portugal

2 – Espagne

3 – Roumanie

4 – Maurice

5 – Japon

6 – Malte

7- Costa Rica

8 – Panama

9 – République Tchèque

10 – Allemagne

Le Portugal est classé comme le meilleur pays au monde pour travailler à distance, en obtenant des scores élevés dans toutes les catégories, notamment un climat agréable, une multitude d’endroits où sortir, un faible taux de criminalité et un coût de la vie relativement bas. C’est également un pays qui offre un visa de nomade numérique et où de nombreux habitants ont un niveau d’anglais élevé qui attire les expatriés.

L’Espagne sur la deuxième marche …

L’Espagne arrive en deuxième position, en grande partie grâce à sa grande quantité de restaurants et de cafés par habitant, associée à une vitesse d’accès rapide à Internet, à de nombreux espaces de coworking et à des visas à distance pour les freelances. Le pays propose également une vie nocturne animée.

… suit la Roumanie

La Roumanie arrive en troisième position, principalement parce qu’elle offre des prix très attractifs en matière de location d’appartements longue durée.

Un classement selon les fuseaux horaires

En parallèle de cet indice Voyage et Travail, KAYAK.fr propose un nouveau classement selon les fuseaux horaires pour aider les utilisateurs à trouver rapidement et facilement le décalage horaire de leur destination en fonction de leur pays de résidence – idéal pour ceux qui cherchent à éviter les conférences téléphoniques de 2 heures du matin lorsqu’ils travaillent à l’étranger.

Le classement par fuseau horaire prend en compte les facteurs et catégories clés de l’Indice Voyages et Travail, mais les affiche en fonction du pays d’origine de votre travail. Ainsi, les pays dont les fuseaux horaires sont les plus proches de votre propre fuseau horaire de travail figureront plus haut dans la liste des pays de destination. L’outil fournit également des informations sur les dernières restrictions de voyage et les taux de vaccination locaux par pays.

Trouver les destinations qui répondent à la nouvelle façon hybride de travailler

“Chez KAYAK.fr, nous valorisons le fait de pouvoir travailler de presque n’importe où dans le monde, et nous nous attendons à ce que ce soit une tendance croissante en 2022 et au-delà. C’est ainsi que nous avons créé un outil pour aider les voyageurs à trouver facilement des destinations qui répondent à cette nouvelle façon hybride de travailler, en identifiant les pays qui offrent d’excellentes conditions de travail et en proposant des choses étonnantes à voir et à faire pendant son temps libre”, commente John-Lee Saez, Directeur Europe de KAYAK.