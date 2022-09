Nomination : Catherine Vautrin nommée à la présidence de l’Agence Nationale pour le Rénovation Urbaine (ANRU)

Temps de lecture estimé : 2 min

Catherine Vautrin succède à Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement, pour poursuivre la revitalisation des territoires de la politique de la ville et améliorer les conditions de vie de leurs habitants.

Ancienne ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, présidente de la commission « Aménagement urbain, logement et habitat indigne » de France urbaine, présidente d’une communauté urbaine portant d’ambitieux projets de rénovation urbaine, Catherine Vautrin est une personnalité reconnue et qualifiée en matière de politique de la ville.

Présidente de la communauté urbaine du Grand Reims, co-présidente de la commission logement de France Urbaine, Catherine Vautrin représentait depuis 2019 les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale, désignée par l’Association des communautés de France. Elle représentait également France Urbaine au conseil d’administration de l’ANRU.

Qu’est-ce que l’ANRU ?

Etablissement public industriel et commercial, l’ANRU finance et accompagne la transformation de quartiers de la politique de la ville dans toute la France. Avec ses partenaires, l’ANRU joue un rôle essentiel dans l’amélioration des conditions de vie de millions d’habitants.

Catherine Vautrin devra notamment poursuivre le déploiement du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), qui prévoit la transformation profonde de plus de 450 quartiers prioritaires de la politique de la ville en intervenant fortement sur l’habitat et les équipements publics, tout en favorisant la mixité dans ces territoires.

Quelle est la mission de Catherine Vautrin ?

Première présidente de l’ANRU, elle présidera son premier Conseil d’Administration le mardi 11 octobre 2022.

« Je tiens à féliciter chaleureusement Catherine Vautrin, nouvelle présidente de l’ANRU. Son expertise en matière de renouvellement urbain, unanimement reconnue par les acteurs de la politique de la ville, sera un atout considérable pour accompagner la mise en œuvre du NPNRU.« , délare Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement.

Et de poursuivre : » Je connais son talent, son engagement et son goût du travail collectif. Autant de qualités qui seront nécessaires pour relever les deux grands défis de la politique de la ville : transformer nos quartiers populaires pour les rendre plus beaux, plus inclusifs, plus écologiques ; et améliorer la vie quotidienne de leurs habitants. Je sais pouvoir compter sur Catherine Vautrin pour avancer avec le gouvernement dans cette direction ».