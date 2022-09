Immobilier : Une feel good pub L’Adresse sur un air de David et Jonathan

Temps de lecture estimé : 2 min

« Est-ce que tu viens pour les vacances » devient « Est-ce que vous venez à l’agence »

Pour sa nouvelle campagne de publicité, L’Adresse a opté pour une version personnalisée du tube entêtant de David Et Jonathan.

Evidemment, le réseau au 330 agences immobilières a revu les paroles.

Le fameux refrain « Est-ce que tu viens pour les vacances, moi je n’ai pas changé d’adresse » est devenu « Est- ce que vous venez à l’agence pour pour un projet avec l’Adresse »

Pour marquer les esprits, le réseau au 330 agences immobilières a fait le choix de filmer son spot à l’envers.

Service, expérience dans toute la France, vous accompagner c’est la promesse

L’histoire se déroulant à l’envers, à la manière du clip Drop de The Pharcyde, nous suivons un jeune couple dans la réalisation de son projet immobilier, en partant de la concrétisation jusqu’à l’origine du projet : la signature en agence. En parallèle, nous suivons la journée d’Hélène, leur conseillère immobilière l’Adresse qui leur a permis d’acquérir « leur nouveau chez eux ».

Ce spot très chorégraphié « feel good » est entrainant, et sa musique reste dans la tête, autant que le tube original. C’est un concentré de bonne humeur et d’humanité dont l’objectif est de mettre en avant le professionnalisme et les valeurs du réseau l’Adresse, HUMANISME, PARTAGE, REUSSITE, et de souligner la volonté des agents immobiliers de concrétiser des projets de vie en accompagnant leurs clients dans leur vente ou leur achat, et au-delà.

La fin du spot dévoile ainsi le slogan de l’Adresse « bien plus qu’une agence immobilière » et quelques notes de piano qui deviennent la nouvelle signature musicale du réseau.

Une campagne de spots TV et sur les réseaux sociaux

Déclinée en spot de 20, 30 et 60 secondes, la campagne a été diffusée tout au long du mois d’août en ligne, sur les réseaux sociaux de l’Adresse (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et Youtube) ainsi que sur des portails immobiliers tels que Le Bon Coin, Se Loger et Bien Ici.

La campagne télévisuelle se déroule en deux temps :

• Habillage de la météo BFM TV du 22 au 4 septembre avec un teasing de 8 secondes.

• Une campagne sur les chaînes nationales et TNT avec la version 20 secondes diffusée du 1er au

15 septembre : TF1, France 2, BFM TV, C8, C STAR, C NEWS, TMC, TF1 SERIES et TFX.