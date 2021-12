La fondation l’Adresse récolte 78 255 € pour l’association Rose Up

Record de collecte battu pour les agences immobilières du réseau l’Adresse avec 78 255€ de dons pour l’association Rose Up.

Après avoir récolté 20 000€ en 2019 et 45 000€ en 2020, les agences immobilières du réseau l’Adresse, et l’ensemble de leurs collaborateurs, ont établi un nouveau record, en récoltant 78 255€ de dons pour l’association Rose Up. Béatrice Favat-Poinsot, Présidente de la Fondation l’Adresse, et Brice Cardi, Président du réseau l’Adresse ont remis le 3 décembre dernier un chèque à Isabelle Huet, Directrice Générale Adjointe de Rose Up, dans le cadre de l’opération Octobre Rose. Une annonce bienvenue pour clôturer positivement cette fin d’année !

Une manière d’apporter son soutien simple, mais efficace !

Durant tout le mois d’octobre, le réseau l’Adresse été mobilisé pour apporter son soutien aux femmes touchées par le cancer. C’est un combat que la Fondation l’Adresse poursuit depuis sa création en 2019.

Cette année encore, apporter son soutien était simple : il suffisait de se rendre dans l’agence l’Adresse la plus proche, où des panneaux étaient disponibles gratuitement pour afficher son aide à la cause et permettre ainsi de récolter des fonds au profit de l’association. Depuis cette année, les personnes pouvaient également faire la demande de leur panneau directement sur le site de la Fondation, à l’adresse fondationladresse.org. Pour chaque panneau posé, 10€ ont été reversés par la Fondation l’Adresse à Rose Up.

7800 panneaux, 78 255 euros de dons

Grâce à la mobilisation sans précédent des 320 agences du réseau immobilier au travers des plus de 1500 collaborateurs que compte l’enseigne sur toute la France, c’est plus de 7 800 panneaux qui ont été posés, permettant ainsi à la Fondation l’Adresse de reverser 78 255 € de dons à l’association Rose Up.

» Nous sommes extrêmement fiers d’avoir apporté notre soutien pour la troisième année consécutive à l’association Rose Up. Tous les ans, la mobilisation s’intensifie, et les dons sont toujours plus importants, démontrant ainsi l’importance de ce combat. Au vu de la période actuelle, les valeurs d’humanisme et de solidarité, qui nous sont si chères, sont plus que jamais d’actualité. En 2022, l’engagement et l’implication resteront les mots d’ordre de la Fondation.« , déclare Béatrice Favat-Poinsot, Présidente de la Fondation l’Adresse.