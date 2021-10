Prix immobilier : Valoris’Adresse, une méthode d’estimation en 5 points

L’Adresse lance un nouvel outil pour estimer au mieux la valeur de son bien immobilier.

Valoris’Adres, la nouvelle méthode d’estimation de l’Adresse

L’Adresse propose un nouvel outil d’estimation immobilière à destination des porteurs de projets immobiliers. Valoris’Adresse, grâce à des algorithmes propriétaires, combine l’analyse de différentes sources de données et permet ainsi d’optimiser la restitution d’estimations. Il peut même aller jusqu’à projeter un prix en fonction des projets des acheteurs (maison secondaire, investissement locatif, prix des biens en vente actuellement, biens vendus récemment, etc.).

5 méthodes complémentaires pour estimer 1 prix immobilier

Après avoir collecté différentes informations via le formulaire sur monprojetladresse.immo, le conseiller immobilier va élaborer un dossier complet d’estimation du bien avec 5 méthodes d’estimation différentes.

Ces méthodes complémentaires s’appuient sur :

la valeur à neuf en fonction des projets de construction à la vente et des ventes sur plan déjà conclues

la valeur par rentabilité locative selon les logements proposés à la location dans le secteur

la valeur par analogie (bien comparables) selon les biens actuellement en vente et ceux déjà vendus

la valeur par pondération en fonction des spécificités propre à chaque pièce du bien estimé

la valeur par fractionnement selon les différents espaces détachables du bien (parking, cave, dépendance…)

En combinant, comparant, et en analysant le résultat de ces différentes méthodes, les conseillers l’Adresse se réunissent au sein d’un comité d’évaluation pour proposer collégialement la meilleure estimation à leur client.

« Nous sommes fiers d’avoir développé cet outil et une méthode de calculs permettant aux clients et investisseurs d’avoir l’estimation la plus juste. Il nous semblait important de répondre aux attentes de nos clients, tout en mettant l’humain au cœur de l’accompagnement, puisque c’est une valeur phare du réseau L’Adresse », déclare Brice Cardi, Président du réseau l’Adresse.