Immobilier neuf : Et Bouygues Immobilier créa Loji, des lofts qui s’adaptent à vos envies …

Aujourd’hui l’offre de logement neuf sur le marché est standardisée, cherchant à répondre aux besoins et attentes du plus grand nombre : les murs porteurs empêchent une grande évolutivité des espaces, les capacités de rangements sont sans cesse restreintes… Sans compter que la multiplication des normes législatives contraint la conception même des logements.

Des logements confortables et évolutifs pour ceux qui souhaitent de la personnalisation et des espaces de vie généreux

Sur la base de ce constat, et pour répondre aux nouvelles aspirations des habitants, Bouygues Immobilier propose de diversifier l’offre de logement. Il a pensé Loji comme une offre capable de s’adapter à la diversité des modes de vie de tous les citadins : jeunes actifs, familles ou retraités ! La (re)configuration doit leur permettre de se projeter durablement en ville

L’offre Loji de Bouygues Immobilier est une réponse pour tous ceux qui souhaitent entre autres, de la flexibilité, de la personnalisation et des espaces de vie généreux.

Loji est une nouvelle forme d’habitat qui s’inspire des codes du loft

L’idée c’est de donner un sentiment d’espace, d’optimiser l’habitabilité en évitant les pertes de place. On pense l’appartement en volume en passant des m² aux m3 utilisés.

Ainsi 4 typologies de lofts en base ont été créées : chacun de ces plateaux bénéficiera d’une belle hauteur sous plafond (2,70m), d’une absence de cloisonnement ou encore de grandes surfaces vitrées. Pour chacun de ces 4 plateaux, Bouygues immobilier a imaginé des solutions d’aménagement, pour que les futurs acquéreurs puissent s’y projeter et envisager plus aisément la reconfiguration de leur logement.

Des logements qui s’inspirent de l’immobilier de bureaux

Pour permettre cette souplesse, Loji s’est inspiré de l’immobilier de bureaux avec le mode constructif des poteaux poutres, la pose d’un revêtement de sol unique et la suppression des radiateurs grâce au système de chauffage vecteur air.

Les futurs occupants de Loji auront le choix entre quatre plateaux de dimension différente qu’ils pourront configurer et reconfigurer au fil du temps, de leurs envies et des changements au sein de leurs foyers. Pour chacun de ces plateaux, Bouygues Immobilier a réalisé un travail d’optimisation de l’espace en proposant aux acquéreurs plusieurs possibilités d’aménagements pour que 100% de l’espace acheté puisse être pleinement habité.

Une offre plus vertueuse pour l’environnement

Basée sur un mode constructif innovant (préfabriqué), l’offre Loji bénéficie d’une réduction, à la fois de la durée des chantiers et leurs nuisances, mais également de la quantité de matières premières utilisées. Limitant l’étalement urbain et l’artificialisation des sols de par leur localisation urbaine, les résidences Loji auront un plus faible impact environnemental (carbone et biodiversité). Enfin, grâce aux modes de chauffage retenus et aux matériaux utilisés, ces logements sont compatibles avec la RE 2020 niveau 2025.

Pensée pour favoriser les interactions sociales avec les autres habitants et les riverains, ces résidences disposeront d’espaces extérieurs (un rooftop, des jardins partagés selon le concept de jardin de Bouygues Immobilier).

« Parce que l’immobilier vit au rythme de la société et que les besoins des habitants sont en permanente évolution nous avons créé une nouvelle offre immobilière, répondant parfaitement aux problématiques d’usages rencontrées par la plupart de nos clients. Avec Loji, nous avons réinventé le logement en imaginant des lofts prêt-à-vivre et configurables, que nos clients peuvent aménager selon leurs besoins et l’évolution de leur foyer, » souligne Olivier Durix, Directeur Général Direction des Offres et Clients.