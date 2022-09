Nice : Somptueuse bastide de 12 pièces et 1000 m² avec vue mer à couper le souffle

Temps de lecture estimé : 2 min

Située entre Nice et Monaco, perchée sur les collines verdoyantes de Nice, cette prestigieuse bastide d’inspiration florentine surplombant la Baie de Villefranche et St Jean, bénéficiant de vues mers imprenables cherche un acquéreur.

En position dominante, promesse d’intimité et de tranquillité, la propriété profite d’une vue à 360° sur les montagnes, la baie des Anges et la mer, la rade de Villefranche et le Cap Ferrat.

Un luxe inégalable …

Ce luxueux domaine provençal du XIXe siècle, superbement rénové et aux finitions de grandes qualités, offre environ 1000 m² de surface habitable incluant la maison d’invités, l’appartement de gardien et bien entendu la majestueuse maison de maître.

La superbe bâtisse principale de 540 m² séduit par son spacieux espace de vie – un salon et une salle à manger, une cuisine professionnelle séparée, une suite parentale de 110 m², un bureau privatif et quatre chambres confortables.

Une maison d’amis de 150 m²

La maison d’amis de 150 m² dispose de 3 chambres et l’appartement de gardien est composé d’une chambre et d’une buanderie.

La rénovation a été réalisée avec soin et raffinement, tenant compte de l’authenticité de la bastide d’origine et utilisant des matériaux de très grande qualité, l’ensemble résultant en une villa de luxe tout à fait exclusive.

Jardins paysagers et de terrasses, piscine, spa, sauna …

Bâtie sur 4 000 m² de jardins paysagers et de terrasses, la propriété dispose d’une superbe piscine de 17 x 8 m et d’un espace bien être avec SPA, sauna de piscine, hammam, salle de massage et salle de fitness. Un garage sécurisé pour dix voitures complète cette merveilleuse propriété.

Le Prix ? 17 000 000 euros. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Côte d’Azur Sotheby’s Realty.