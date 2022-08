Nice : Appartement avec terrasse au sein du Manoir Belgrano

Temps de lecture estimé : 2 min

Au cœur de l’historique quartier de Cimiez, à proximité du célèbre Régina, du Musée Matisse, du jardin des arènes de Cimiez et de son monastère, dans un environnement verdoyant et absolument calme, s’élève le Manoir Belgrano, chef d’œuvre de l’architecture Belle-Epoque.

Un Manoir inspiré du Château de Blois

Construit en 1911 par un riche argentin, son architecte Charles Dalmas s’est inspiré du Château de Blois et de certains manoirs anglais pour édifier ce bâtiment exceptionnel, réminiscence de gothique et de renaissance avec ses deux remarquables tourelles octogonales au toit en flèche.

C’est au sein de ce manoir qui est devenu aujourd’hui une petite copropriété pour quelques privilégiés, à l’étage noble, que se trouve le plus exclusif des appartements de la résidence ; 147 m² aux finitions luxueuses distribués en 4 pièces principales offrant de beaux volumes avec bureau et salle de bains nichés dans les magnifiques tourelles. Clou du spectacle, l’appartement ouvre sur une magnifique terrasse à ciel ouvert de 90 m² avec une très belle vue sur la ville et la mer.

Prestations haut de gamme

Parquet massif, belle hauteur sous plafond, cheminées, prestations de grande qualité, stationnement collectif dans le parc arboré, tout est ici réuni pour faire de cet appartement exclusif et luxueux un véritable bien d’exception.

Un duplex de 51 m² à vendre sur le même palier

… et au cas où, un appartement 2 pièces en duplex de 51m² avec balcon situé sur le même palier pourrait être vendu en sus, ainsi que le palier commun ; informations complémentaires sur demande.

Le prix : 2 250 000 €. pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cotedazur-sothebysrealty.com.