Maxime Hueber : « Casafari, la base de données la plus exhaustive du marché »

Temps de lecture estimé : 3 min

En direct du salon RENT, Ariane Artinian reçoit Maxime Hueber, directeur général de Casafari, base de données des professionnels de l’immobilier, pour Mon Podcast Immo. Extraits choisis.

Mon Podcast Immo : Concrètement, que est le service que vous proposez aux agents immobiliers ?

Maxime Hueber : Casafari est la base de données la plus exhaustive du marché de l’immobilier. Nous allons chercher l’ensemble des annonces de biens qui sont publiées sur Internet afin de les consolider et de les redistribuer par propriétés uniques. A partir de cette base de données, nous proposons différentes applications qui permettent à nos clients d’obtenir plus d’opportunités de business, de sourcer des opportunités de mandats d’accélérer chacune de leurs transactions, en s’appuyant sur des données en temps réel pour justifier leur stratégie de commercialisation.

Mon Podcast Immo : En quoi l’exhaustivité est-telle un vrai plus ?

Maxime Hueber : Aujourd’hui, le besoin de l’agent immobilier est de rentrer davantage de mandats. Plus il aura accès à un volume important de propriétés, plus il aura d’opportunités de chercher ces mandats. Et ce aussi bien directement auprès des particuliers que sur les sites de ses confrères. Il pourra enfin accélérer ses transactions car il pourra justifier sa stratégie de tracing en fonction des propriétés comparables qui sont sur le marché.

Mon Podcast Immo : En fait, vous aidez le professionnel à affiner au mieux l’estimation des prix…

Maxime Hueber : Chez Casafari, nous ne parlons pas d’estimation, mais plutôt d’analyse comparative du marché qui permet de définir une stratégie de commercialisation. En fonction des biens qui sont disponibles sur le marché, l’agent immobilier pourra affiner sa stratégie de prix et ainsi justifier auprès de son client vendeur du meilleur prix pour permettre une transaction plus rapide.

Maxime Hueber : Tout dépend des localisations évidemment. Le marché évolue. Dans cette période de crise que nous traversons, les investisseurs attendent des rendements plus élevés mais avec des délais de vente qui peuvent être rallongés. C’est pourquoi cette vision exhaustive du marché va permettre de connaître exactement le positionnement de chaque bien.

Maxime Hueber : Il faut souscrire un abonnement qui est fonction des applications utilisées : outil de sourcing de biens, d’analyse des indicateurs de marché, comparateur de marchés, un CRM, outil de multidiffusion sur le site, outil de génération leads sur le site de nos clients… En fait, la démarche s’évalue surtout en termes de retour sur investissement. Recourir à Casafari ne coûte rien par rapport au potentiel que ça peut apporter.

Mon Podcast Immo : Un professionnel de l’immobilier peut-il travailler aujourd’hui sans ces outils ?

Maxime Hueber : Bien sûr. Il y a cinq ans, avant que nous existions, certains outils n’existaient pas. Mais aujourd’hui, nous sommes dans un marché de plus en plus concurrentiel et ceux qui n’utilisent pas ces outils laissent la possibilité à d’autres d’aller chercher plus d’opportunités de business.