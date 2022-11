Chatou : Superbe maison d’architecte des années 50 entièrement rénovée

Temps de lecture estimé : 2 min

Cette très belle maison moderne et familiale aux volumes généreux et baignée de lumière de 290 m² habitables (+ sous-sol) est située à Chatou (coté Croissy) dans les Yvelines. Les 290 m² habitables (+ sous-sol) se répartissent comme suit :

Un double séjour en L de 80 m²

Au rez-de-chaussée : une entrée cathédrale et son double séjour en L de 80 m² avec cheminée et accès de plain-pied à la terrasse, cuisine dinatoire de 21 m², meublée et équipée avec une verrière en acier, un îlot central et un plan de travail en corian, vous attendent. Une chambre avec salle de douche et un salon télévision (ou 2e chambre en RDC) complète le rez-de-chaussée.

A l’étage : Une vaste suite parentale (55 m²) composée d’un couloir-dressing, d’un salon / bureau avec balcon et d’une cheminée au gaz, d’une chambre et d’une salle de bains + douche. S’ajoutent 3 autres chambres, une salle de bains, une salle de douches et une buanderie.

150 m² de sous-sol total

Le sous-sol total de 150 m² offre un très grand garage (3 à 4 voitures) avec portes motorisées, 3 caves, une chaufferie et un atelier.

En extérieur : Beau jardin paysager, bien entretenu, composé de pelouse et de massifs, avec arrosage automatique et éclairages. Terrasse en bois (bambou) de plain-pied avec la maison. Le terrain de 955 m² est piscinable.

De très belles prestations

Les prestations sont de grande qualité : plomberie et électricité récentes, fenêtres alu double vitrage, chauffage au sol basse température au gaz (chaudière à condensation Frisquet de 2019), isolation par l’intérieur (DPE C), volets électriques centralisés, adoucisseur d’eau.

Le prix : 2 500 000 €. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.barnes-yvelines.com.