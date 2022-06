Paris 17: Superbe appartement à deux pas du Parc Monceau

Par MySweet Newsroom et Sotheby's International Realty France - Monaco, le 28 juin 2022

Immobilier Paris 17 : Appartement de luxe de 6 pièces et 160 m², situé à deux pas du Parc Monceau, cherche preneur.

Au sein d’une belle copropriété ancienne pierre de taille, très bien entretenue, à deux pas du Parc Monceau, découvrez ce 6 pièces de 160 m² Carrez, traversant, situé au 1er étage avec ascenseur.

Parquet, moulures et cheminées

Cet appartement, en excellent état, refait à neuf avec des matériaux de qualité, bénéficie de beaux volumes et du charme de l’ancien (parquet, moulures, cheminées). Très clair et calme, il se compose d’une entrée avec rangements, un double séjour de plus de 50 m² sur rue avec 3 doubles fenêtres, une cuisine indépendante, une suite parentale avec dressing, salle d’eau et WC, deux chambres sur cour, une salle de bains avec WC, un bureau, et un WC séparé. Une cave complète ce bien.

Exposition nord-est, sud-ouest.

Pas de travaux de copropriété à prévoir

Sectorisation Pierre de Ronsard

Le prix ? 2 090 000 €. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.parisouest-sothebysrealty.com.