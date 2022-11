« Vilogi, le bureau mobile des professionnels de l’immobilier », Samuel Essaka Ekedi

Temps de lecture estimé : 3 min

My Sweet Immo a installé son studio Mon Podcast Immo les 8 et 9 novembre au salon RENT. Ecoutez l’interview en live de Samuel Essaka Ekedi, directeur du développement de Vilogi, éditeur de logiciels de gestion locative et de gestion de copropriétés pour les professionnels de l’immobilier au micro d’Ariane Artinian.

Mon Podcast Immo : En quoi consiste l’activité de Vilogi ?

Samuel Essaka Ekedi : Nous sommes principalement un éditeur de logiciels en mode full web depuis bientôt douze ans. Nous proposons deux logiciels métier, un pour la gestion locative et un autre pour la gestion de copropriétés. Nous avons également créé une application mobile, Vilogi & Me, de relation client qui est la première à gérer les deux métiers, enrichie cette année d’une nouvelle fonctionnalité d’estimation des biens.

Mon Podcast Immo : Aujourd’hui, vaut-il mieux pour ceux qui font de la transaction péreniser les revenus en faisant de la gestion locative ?

Samuel Essaka Ekedi : En réalité, beaucoup de personnes font un peu de tout. Mais il y a des métiers comme la gestion de biens où il existe une barrière : d’expertise, d’outils, de compétences comme la comptabilité. Nous proposons des logiciels qui sont plus faciles que d’autres ainsi que des services comptables, ce qui permet de se diversifier. Si vous faites de la transaction, on vous permet d’obtenir un maximum de mandats.

Mon Podcast Immo : Les synergies entre administration de biens, transaction, gestion, c’est l’avenir ?

Samuel Essaka Ekedi : Au-delà de l’avenir, c’est une autre vision du métier qui est aujourd’hui segmenté. Nous, nous voyons un professionnel qui connaît son secteur, les immeubles, leur histoire, les habitants, et qui derrière possède un back office pour faire soit du syndic, soit de la transaction, soit de la gestion locative. La concurrence se fera là, sur la capacité à être sur le terrain. Notre idée c’est que le professionnel soit au cœur du projet de l’habitat et qu’il anticipe ce qui va arriver.

Mon Podcast Immo : Finalement, vous contribuez à abattre les cloisons entre les différents métiers ?

Samuel Essaka Ekedi : Ces cloisons sont historiques, réglementaires et ne sont pas nécessaires. Maintenant, la technologie ouvre des possibilités qui permettent d’envisager d’autres modèles économiques et opérationnels. L’avenir, ce sont les services, suivre les gens. Il faut avoir une vision du métier à 360° avec les outils pour vous accompagner.

Mon Podcast Immo : Pratiquement, quelle est la question à se poser pour choisir son outil ?

Samuel Essaka Ekedi : Est-il flexible à la fois sur le plan organisationnel, opérationnel et financier, facile à prendre en main ? Est-ce que je peux le quitter facilement ? Une fois que vous avez les réponses et fait votre choix, vous disposez d’un vrai bureau mobile avec le quel vous pouvez vous connecter n’importe où.