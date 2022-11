Immobilier : Record d’affluence avec plus de 12 000 participants au salon RENT 2022

Temps de lecture estimé : 4 min

Stéphane Scarella, directeur du Label RENT est un homme heureux … Le salon RENT, dédié aux nouvelles technologies, dont 10e édition parisienne s’est déroulée les 8 et 9 novembre derniers a démontré une nouvelle fois son dynamisme et sa force de frappe : avec une hausse de plus de 15% de son visitorat et des exposants de plus en plus nombreux.

Un événement incontournable dans l’agenda des professionnels de l’immobilier et de la Proptech

Cette nouvelle édition confirme également la dimension internationale du label RENT avec la présence d’acteurs américains, espagnols, italiens… et de visiteurs venus des quatre coins du monde.

« Nous avions pour ambition cette année d’apporter aux professionnels de l’immobilier toutes les clés pour relever 3 défis majeurs auxquels ils sont aujourd’hui confrontés : un défi technologique, avec la digitalisation des usages, un défi sociologique, avec l’accessibilité au logement, et un défi environnemental, en construisant mieux et en consommant moins, explique Stéphane Scarella, directeur du Label RENT. Ces deux jours leur ont offert une vitrine unique des acteurs les plus innovants du marché de la Proptech française et internationale. Nous remercions l’ensemble des parties prenantes de cet événement pour la dynamique incroyable qui a fait de ces deux jours un véritable rendez-vous business et lieu d’échanges. D’ici la prochaine édition à Paris les 8 et 9 novembre 2023, le label RENT poursuit sa trajectoire avec de nouveaux temps forts, notamment en Espagne, en Suisse et au Portugal pour faire avancer l’industrie immobilière. »

Ce qu’il faut retenir de RENT Paris 2022

Plus de 12 000 visiteurs sur les deux jours (+15% par rapport à 2021).

410 exposants présents, dont 116 startups, répartis sur les 15 000 m² du Pavillon 6 du Parc des expositions – Porte de Versailles.

40 conférences, ateliers et émissions en live sur la RENT CHANNEL, la TV du Salon déployée sur un studio de 140 m².

2 startups récompensées :

Prix de « la startup Proptech 2022 » (en partenariat avec Orpi) : Hestia

Trophée de « l’innovation SNPI » : Buildrz

La tenue du 2ème « Proptech Sweet Award » organisé par My Sweet Immo

Prix « Coup de cœur » : Béatrice Favat Point, Fondation L’Adresse Immobilier

Prix « Proptech Sweet Ladies Award » : Vanessa Benedic, homeloop

Prix « Proptech Pépite Award » : Thierry Vignal, Masteos

Focus sur le marché européen avec la 3ème édition du « Proptech & Contech Index publiée par Axeleo Capital et le label RENT

La publication lors de la conférence d’ouverture du 3ème Index trimestriel Axeleo Capital & RENT illustre bien l’avenir prometteur de l’écosystème européen des startups de la Proptech et de la Contech : plus de 570 millions d’euros levés sur le 3ème trimestre 2022.

Malgré une baisse significative du total du montant levé par les startups européennes Proptech & Contech par rapport au T1 & T2 2022, l’écosystème early stage est toujours actif avec plus de 570 millions d’euros levés sur le T3.

Les deals ESG sont en augmentation : la proportion des levées de startups à « impact » atteint 40% des tours de table (vs. 33% sur T2). On note également que la proportion des startups fondées par des femmes et ayant levé des fonds grimpe à 22% (contre 15% au dernier trimestre).

La grande majorité des investissements est toujours captée par les marchés immobiliers du Royaume-Uni, de la France et de l’Allemagne, qui rassemblent le plus de tours de table et plus de 60% des investissements.