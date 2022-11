Immobilier : « Le portage salarial pour une meilleure protection sociale des conseillers », Frédéric Camus

Temps de lecture estimé : 2 min

En direct du salon RENT, porte de Versailles, Ariane Artinian reçoit, pour Mon Podcast Immo, Frédéric Camus, fondateur de FCI Immobilier, leader du portage salarial pour les négociateurs immobiliers.

Mon Podcast Immo : C’est votre premier salon RENT en tant qu’exposant ?

Frédéric Camus: Exactement, FCI Immobilier a été créée il y a dix-huit ans et aujourd’hui c’est la première fois que nous exposons au RENT. C’est l’occasion d’échanger avec les professionnels de l’immobilier pour leur proposer des solutions sur la protection sociale des collaborateurs, qui est encore un sujet tabou.

Mon Podcast Immo : En quoi consiste le portage salarial ?

Frédéric Camus : Le portage permet à des indépendants de choisir une protection sociale de salariat avec les avantages correspondants : couverture sociale, prévoyance, trimestres de retraite, etc. Il transforme des honoraires en salaires et apporte aux collaborateurs une protection en fonction des ventes réalisées. Enfin, puisque nous parlons d’immobilier, présenter des feuilles de salaire, ça rassure pour faire un emprunt immobilier.

Mon Podcast Immo : À combien s’élèvent les frais de gestion ?

Frédéric Camus : Ils sont de 10 % maximum des honoraires encaissés. Si nous encaissons 100 euros HT pour un collaborateur, il reste dans sa poche entre 51 et 53 % après avoir transformé ses honoraires en salaires.

Mon Podcast Immo : Y a-t-il des risques à choisir le portage salarial ?

Frédéric Camus : Le risque zéro n’existe pas. Les personnes qui mettent en cause le portage salarial s’appuient sur le fait qu’il n’est pas inscrit dans la loi Hoguet. Le loi sur le portage date de 2015 et notre mission est d’apporter à des indépendants la meilleure couverture sociale. Rien ne l’interdit dans les textes.

Mon Podcast Immo : Combien avez-vous de personnes choisissent le portage salarial ?

Frédéric Camus : Dans le groupe, nous travaillons sur 120 métiers différents et nous salarions entre 300 et 400 personnes par mois. Nous avons gagné l’appel d’offres des Jeux Olympiques 2024 et pendant le premier confinement de la crise sanitaire, nous avons accompagné 900 indépendants.

Mon Podcast Immo : Quels sont les réseaux immobiliers avec qui vous travaillez ?

Frédéric Camus : Nous avons des partenariats avec des grandes enseignes historiques comme Propriétés-privées depuis quinze ans et d’autres plus récents comme megAgence ou Safti avec qui nous avons passé un partenariat pour élargir leur réseau de mandataires, et bien d’autres réseaux que nous accompagnons au quotidien pour trouver des talents.