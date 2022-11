Immobilier : Le marché ralentit mais résiste aux incertitudes économiques et énergétiques

Temps de lecture estimé : 4 min

+ 6,4% de hausse des prix de l’immobilier sur 1 an

Les prix, qui grimpent depuis le début de la pandémie, ont progressé de 6,4% au troisième quart de l’année par rapport à 2021 selon les indices Notaires-INSEE du 3ème trimestre 2022. Un léger ralentissement par rapport aux 6,8% du deuxième trimestre et aux 7,3% du premier.

Cette hausse suit la courbe des transactions qui, après avoir atteint un pic au 3e trimestre 2021 (plus de 1,2 million de ventes), reflue doucement mais reste à un niveau très élevé avec 1,13 million de ventes conclues en douze mois.

Au troisième trimestre 2022, la hausse des prix des logements anciens en France (hors Mayotte) se poursuit : +1,5 % par rapport au deuxième trimestre 2022 (données provisoires corrigées des variations saisonnières), après +1,4 % et +1,7 % aux trimestres précédents.

« On constate que ce marché immobilier est très, très résistant sur la France entière« , a commenté Thierry Delesalle, président de la commission statistiques des Notaires du Grand Paris. « Nous sommes étonnés de cette vigueur qui perdure alors que tous les feux ne sont plus au vert« , a-t-il déclaré.

L’inflation alimentée par les prix de l’énergie et le resserrement des conditions de crédit ne semblent ainsi pas encore avoir d’impact sur l’immobilier ancien.

Les statistiques des notaires, basées sur les ventes définitivement conclues, reflètent l’état du marché avec retard par rapport à celles des réseaux d’agences, qui se fient plutôt aux promesses de vente. Mais elles sont plus exhaustives.

L’impact du taux d’usure, qui interdit d’emprunter au-delà d’un certain taux d’intérêt et bloque l’accession à la propriété de certains ménages, n’est donc pas entièrement intégré, la préoccupation à ce sujet ayant commencé à grimper cet été.

L’inquiétude vis-à-vis des retraites, avec une réforme annoncée dans les prochains mois, peut plutôt ramener des Français vers l’investissement locatif, vu comme un complément de revenus, a estimé Me Delesalle.

La tendance observée depuis 2020, qui voit les maisons se renchérir beaucoup plus vite que les appartements, continue: elles ont augmenté deux fois plus vite, 8,2% contre 4,1%.

Crise de l’énergie et difficulté à trouver des artisans pour les travaux

Deux explications à cela, commente pour l’AFP Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleurs Agents : « les fameuses tendances post-Covid, avec les gens qui ont cherché un jardin, et les prix de l’immobilier devenus inaccessibles dans les grandes villes, qui poussent des ménages vers le périurbain« . « Il y a des personnes qui n’ont pas le choix, des gens qui sont contraints d’acheter dans ces territoires et d’utiliser leur voiture, et c’est d’autres frais qui en pâtiront ensuite« , dit-il.

« On peut dire que la crise Covid est derrière nous et que la crise de l’énergie (…) redistribue complètement les cartes« , a jugé Christian Godard, des Notaires du Grand Paris.

La future interdiction de louer des logements trop énergivores commence aussi à avoir des conséquences sur les prix, ont relevé les notaires.

« Forcément, sur les maisons, ça a plus d’influence, et les prix sont plus négociés que pour les appartements quand vous avez une mauvaise étiquette thermique« , a détaillé Me Delesalle.

« Vu la difficulté aujourd’hui de trouver des entreprises qualifiées pour faire des travaux, vu l’augmentation du coût des travaux (…), ça peut, je pense, peser un peu dans la balance et faire hésiter les investisseurs et les acquéreurs« , a également jugé Me Godard.

Reflux des prix à Paris (-1,2%) mais flambée à Marseille (+10,8%)

Les prix des appartements suivent des tendances totalement différentes dans les trois plus grandes villes du pays: ils continuent de refluer à Paris (-1,2%), tandis qu’ils progressent doucement à Lyon (+1,9%) et flambent à Marseille (+10,8%).

« Marseille est une ville qui rattrape son retard« , avance Thomas Lefebvre. « Les prix restent bas par rapport à d’autres agglomérations, et c’est ça qui porte le marché. » « Vous avez aussi un marché marseillais qui est en très forte pénurie d’offre« , ajoute-t-il.

Dans la capitale, la baisse des prix continue d’épargner les arrondissements les plus chics (VIe, VIIe, VIIIe, XVIe) ainsi que le XIe, sans doute du fait du retour des acheteurs étrangers après la fin des mesures sanitaires.