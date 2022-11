« Trop d’agents immobiliers habitués à gagner de l’argent facilement », François Gagnon (ERA France)

Temps de lecture estimé : 3 min

François Gagnon président des agences immobilières ERA France et ERA Europe livre son regard sur l’innovation et la technologie au service des agents immobiliers et sur le retournement du marché immobilier au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian. Extraits choisis.

François Gagnon : C’est probablement un des salons les plus importants spécifiques à l’immobilier, en dehors des congrès de réseaux et de syndicats. Je suis impressionné par le nombre de produits proposés, même s’il n’y a pas forcément de grandes nouveautés. Ce sont surtout des produits qui ont été améliorés.

Mon Podcast Immo : Il y a quand même le metaverse qui a fait son apparition ?

François Gagnon : Effectivement, le metaverse révolutionne le processus des visites : je me promène dans la maison avec mon avatar et celui du client, et nous échangeons.

Mais cela pose 3 questions : d’abord, la technologie va-t-elle réellement améliorer le parcours client ; ensuite va-t-elle simplifier le travail pour le client ; enfin, va-t-elle permettre au client d’être mieux informé.

Si la réponse à ces questions est oui, alors cela vaut le coup ; si c’est juste pour se faire plaisir, ça ne sert à rien. C’est un travail de collaboration qui doit se faire entre l’être humain et la machine, et non l’un qui doit prendre le dessus sur l’autre.

Il y a quelques décennies, la relation client était personnalisée, elle passait par le contact humain, pour ensuite devenir complètement impersonnelle. Aujourd’hui, on revient à la personnalisation en utilisant la technologie qui peut passer, par exemple, par des vidéos personnalisées que le négociateur fait à destination de son client et non des vidéos corporate que l’on poste sur un blog.

Mon Podcast Immo : Pour revenir au salon, les agents immobiliers ne reçoivent-ils pas trop de sollicitations ?

François Gagnon : Il est vrai qu’il y en a beaucoup, mais la question à se poser est : qu’est-ce qu’un agent immobilier fait avec ça ? Comment fait-il le tri ? La réponse est dans l’appartenance à un réseau comme ERA afin de pouvoir être conseillé sur ses besoins et l’utilité pour les clients, et in fine bénéficier d’un achat de groupe.

Mon Podcast Immo : Et dans ce moment pivot que nous vivons, il faut encore plus faire attention à ce que l’on fait de son argent…

François Gagnon : Imaginons que le marché se rétracte de 20 % – ce n’est pas une prédiction – cela veut dire que nous serions à 950 000 transactions contre 1 200 000 en 2021, ce qui n’est pas véritablement une catastrophe. Le problème, c’est que trop d’agents immobiliers ont été habitués à gagner de l’argent et à réussir facilement. Aujourd’hui, les prix montent, les prix baissent, c’est normal, et cela nécessite de travailler dur. À partir du moment où il y a de bons professionnels qui utilisent les bons outils pour être plus performants et mieux communiquer, ils réussiront et gagneront très bien leur vie.