Pyramides d’Argent Bretagne 2022 : Voici le palmarès !

Lors d’une très belle soirée, le 24 novembre 2022, au Couvent des Jacobins à Rennes, 9 projets ont été récompensés par une Pyramide d’Argent. L’occasion pour le président du jury Brice Teinturier, de rappeler le rôle et l’engagement de la FPI sur un enjeu de société central : la construction de la Ville !

Dans le cadre du Concours des Pyramides de la Fédération des Promoteurs Immobiliers, les membres du jury ont choisi de mettre en avant des projets plus en phase avec les aspirations sociétales et environnementales permettant de tisser une nouvelle proximité et valoriser une nouvelle expertise immobilière.

Les meilleurs programmes immobiliers régionaux

Organisé chaque année depuis 19 ans, le concours des Pyramides d’Argent récompense les meilleurs programmes immobiliers régionaux de ses adhérents. Les lauréats récompensés concourent ensuite aux Pyramides d’Or qui se dérouleront le 13 décembre prochain à Paris et qui désigneront les meilleurs projets au niveau national.

Le nombre et les catégories de prix sont déterminés en concertation avec les partenaires de la FPI et inscrits chaque année dans un cahier des charges. La Chambre Régionale de Bretagne compte 37 promoteurs et 22 d’entre eux ont présenté 43 programmes.

Un nouveau prix le « Menhir d’ARGENT »

Cette année, la FPI BRETAGNE et le CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES ont décidé de créer et de remettre un nouveau prix le « Menhir d’ARGENT », témoin du dynamisme de l’écosystème breton.

Dans le cadre de son partenariat institutionnel avec la Fédération des Promoteurs Immobiliers de la Bretagne, le Conseil Régional des Notaires souhaite valoriser l’excellence des projets immobiliers d’un maximum de 1500 m² SDP et de 30 logements, et de la qualité du projet pour la vie quotidienne : Réflexions sur les usages des logements, performances environnementales et sociétales du projet réalisés sur le territoire breton en décernant un prix spécifique.

Les 8 lauréats des Pyramides d’Argent 2022 de la région Bretagne

Grand Prix Régional Caisse d’Epargne et Pyramide d’Argent

Renaissance – Vannes (56) – GROUPE GIBOIRE

Latitude Architecte – Rennes

Prix de l’Immobilier d’entreprise SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et

des Travaux Publics)

BOIS LILAS – Saint Jacques de La Lande (35) – GROUPE LAMOTTE

Herault Arnod Architectures – Pantin & Rennes

Prix de l’impact sociétal Koregraf

Les Jardins Sainte Thérèse – Rennes (35) – BATI ARMOR

GBD Architecture – Rennes

Prix de la conduite responsable des opérations Apave

Domaine Vaujoyeux – Cancale (35) – BOUYGUES IMMOBILIER

Agence ALTA Architecte – Rennes

Prix de l’Innovation industrielle GIP (Groupement Industriel Promotion)

L’Île Ô Bois – Rennes (35) ATARAXIA PROMOTION

LIARD & TANGUY – Rennes

Prix du Bâtiment Bas Carbone EDF

An Aod – Plérin (22) – VINCI IMMOBILIER

O + P Architectes – Rennes

Prix du Grand Public GRDF

Happy – Cesson Sévigné (35) – GROUPE LAUNAY

JDS Architectes – Copenhague – Danemark

Prix du JURY

Constellation – Rennes (35) – REALITES

CLENET BROSSET BNR Architectes – Rennes

Et le lauréat du Menhir d’Argent

Le Menhir d’Argent

METROPOLITAN – Vannes (56) – CEFIM

Atelier ARCAU – Vannes

Avec ses 18 appartements, METROPOLITAN est une résidence à taille humaine. Celle-ci ambitionne de créer les conditions du confort et du bonheur pour ses résidents. Elle vise également à rafraichir un ilot urbain dégradé et à embellir la rue Jean Gougaud. La sublimation d’un des rares héritages Art Déco encore présent dans le Morbihan a stimulé la conception architecturale du projet et motivé la stratégie de positionnement « premium » de la résidence. C’est avant tout l’humain, et l’évolution progressive des modes de vie, qui ont été au cœur des réflexions. Les usages, les parcours, le paysage, les espaces partagés ont guidé le parti-pris architectural et les choix stratégiques :

+ 100% des résidents profitent d’une véritable pièce extérieure privative : balcon/loggia, jardins d’été et/ou jardin d’hiver / tous sont accessibles de niveau (pas de marche)

+ 75% des appartements sont traversants et 100% des séjours jouissent d’une orientation Ouest ou Sud.

+ 100% des logements sont équipé d’un cellier et d’un placard dans chacune des chambres + des dispositifs de pare-vue latéraux et de brise-soleil (en ventelles bois/acier) garantissent l’intimité des espaces à vivre

+ sur rue, le porche d’entrée est théâtralisé et dessert les deux halls vitrés

+ l’ilot est 100% piéton / le stationnement est digéré en infrastructure

+ les aménités sont éclairées naturellement et bénéficient d’un Design intérieur soigné

+ avec des circulations horizontales compactes et deux ascenseurs, les parcours des résidents sont fluides, désirables et accessibles à tous METROPOLITAN est une opération exemplaire de renouvellement urbain.

Celle-ci s’inscrit dans une démarche d’écologie urbaine et de réintroduction du vivant en cœur de ville. Les murs de clôture en pierre sèche sont conservés, les jardins en pleine terre sont plantés et les toitures terrasses sont végétalisées. Pour le prix du Menhir d’Argent : Julien Veyron, architecte