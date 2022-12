Déco : Relooker une cuisine Leroy Merlin, c’est possible avec RYK !

Temps de lecture estimé : 2 min

L’objectif ? Proposer des rénovations haut de gamme à moindre coût, avec un budget moyen de relooking à 800 euros, contre 3 500 euros en moyenne pour une rénovation classique.

8 gammes complètes adaptées aux cuisines sorties du catalogue Leroy Merlin

Comme les mastodontes du secteur, RelookYourKitchen offre des portes, tiroirs et accessoires design à poser sur ses vieux caissons. Mais cette fois, les cuisines Leroy Merlin ont aussi la possibilité d’être relookées. Pas étonnant puisque c’est un ancien de l’enseigne qui a décidé de lancer le concept. Aujourd’hui, la marque a déjà rénové plus de 200 cuisines. Côté rendu, les propositions restent à la fois tendances et intemporelles. On retiendra par exemple les façades ONDINE, au joli rendu strié, en accord parfait avec les esthétiques du moment. La gamme SYLVE, en panneaux 100 % recyclés, a quant à elle été développée dans un objectif de production responsable.

Les façades très contemporaines ONDINE s’adaptent aux caissons Leroy Merlin – Crédit photo : RYK – MySweetImmo

Des prix doux pour des cuisines durables

En rénovant son ancienne cuisine, « on économise 66 % de déchets au regard d’une rénovation classique », nous explique la marque. Une opération écologique donc, et économique, puisque les façades RYK vous coûteront « deux à trois fois moins cher » que le remplacement de votre cuisine. La pause s’effectue facilement en moins d’un après-midi. Côté qualité, toutes les portes sont fabriquées en Italie.

Un relooking de cuisine Leroy Merlin avec les façades GUSTAV de RYK – Crédit photo : RYK – MySweetImmo

La gamme ANGE : 9 teintes actuelles au rendu velouté

Avec sa gamme ANGE, RYK décline 9 teintes velours au rendu déco (Bleu Hartforth, Pierre de lave, Vert copse, Vert régiment, Bleu cadet, Dry rose, Gris perdrix, Gris colombe et Blanc porcelaine), et la contreface est assortie pour une finition cossue, haut de gamme à l’œil comme au toucher.

Les façades ANGE de chez RYK au rendu velouté – Crédit photo : RYK – MySweetImmo

