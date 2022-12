Immobilier : L’UNIS et la FRENCH PROPTECH s’associent pour promouvoir l’innovation auprès des professionnels

Temps de lecture estimé : 2 min

Dans le cadre de ce partenariat, l’UNIS et la FRENCH PROPTECH ont pour objectif de promouvoir l’innovation au sein des activités immobilières et auprès des professionnels du secteur mais aussi de faire connaître aux sociétés innovantes et starts ups les nouveaux besoins des professionnels de l’immobilier et ceux de leurs clients.

“Innover est une priorité pour l’avenir des métiers de l’immobilier et de nos collaborateurs. C’est aussi un levier majeur devant la nécessité d’accroître notre compétitivité face aux nouveaux acteurs et de répondre aux exigences croissantes du secteur et des nouvelles générations”, souligne Danielle Dubrac, Présidente de l’UNIS.

Un partenariat pour une ville innovante

Par ailleurs, ce partenariat est aussi un moyen de répondre aux nouveaux enjeux du secteur de l’immobilier, par exemple en matière de rénovation énergétique, d’usage des nouveaux moyens de communication ou encore d’automatisation des taches chronophages sans valeur ajoutée.

Ensemble, l’UNIS et la FRENCH PROPTECH permettront d’imaginer cette ville par et pour les usagers, tout en relevant les défis d’une cité sans cesse plus complexe : développement vertical, mutation constante des usages, communautés hétérogènes, impacts environnementaux.

La réussite de ce changement passera par l’optimisation des solutions informatiques développées avec les logiciels métiers pour faciliter le déploiement de l’innovation.

Promouvoir l’innovation auprès des professionnels de l’immobilier

À l’avenir, l’UNIS et la FRENCH PROPTECH souhaitent développer et pérenniser leur collaboration sur le territoire national, au sein des pôles régionaux et structures, afin de multiplier les échanges et les actions communes, pour favoriser les apports de compétences et d’expertise, et conseils sur les bonnes pratiques.

« Grâce aux ambassadeurs de la French Prop Tech en région et à la représentativité locale du syndicat Unis, des actions en région permettront de promouvoir l’innovation auprès des professionnels de l’immobilier. L’ensemble de nos collaborateurs en immobilier ainsi que nos clients finaux seront les principaux bénéficiaires de ces nouveautés technologiques », annonce Renaud Dalbera, Président de la commission Innovation de l’UNIS.