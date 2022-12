Nomination : Séverine Amate, nouvelle directrice des relations presse et publiques de Guy Hoquet

Temps de lecture estimé : 2 min

Experte reconnue en relations médias et institutionnelles, Séverine Amate rejoint le réseau Guy Hoquet l’Immobilier pour incarner la marque et ses projets.

SeLoger, Logic-immo ou Bureaux & Commerces …

Après avoir exercé son influence au sein du groupe Européen Aviv pour SeLoger, Logic-immo ou Bureaux & Commerces, elle mettra désormais ses compétences au service de l’un des leaders de la franchise immobilière en France, auprès de Stéphane Fritz, son président et Laurent Otero, directeur général opérationnel.

« L’arrivée de Séverine dans l’équipe marque une nouvelle impulsion dans notre stratégie de communication. Son grand professionnalisme lui permettra d’incarner et d’éclairer la marque Guy Hoquet à travers les projets que nous conduisons pour élever l’immobilier dans la société française », précise Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet.

La porte-parole d’une enseigne forte de 580 agences

Séverine Amate devient ainsi la porte-parole d’une enseigne forte de 4200 collaborateurs et 580 agences, répartis sur le territoire et dans les DROM COM.

« En tant que directrice des relations presse et publiques de Guy Hoquet, Séverine aura la mission de faire rayonner le travail de toute une équipe, engagée au quotidien pour accompagner nos partenaires-franchisés », ajoute Laurent Otero, directeur général opérationnel.

« Après 4 ans chez SeLoger, à la tête des relations médias et de l’influence des 10 plateformes d’annonces du groupe, je suis ravie d’intégrer le comité de direction de Guy Hoquet en tant que directrice des relations presse et publiques. Ensemble, nous allons écrire les nouveaux contours de la stratégie de prises de parole et de partenariats médias de la marque, en nous appuyant notamment sur le baromètre Guy Hoquet, le plus exhaustif en France », conclut Séverine Amate.