Guy Hoquet l’immobilier mise sur l’élégance pour sa nouvelle identité

L’enseigne immobilière signe en ce début d’année 2022 une nouvelle identité visuelle au service de son réseau de plus de 580 agences immobilières.

Nouvelle identité visuelle, nouveau logo pour Guy Hoquet l’immobilier

Depuis sa création en 1994, Guy Hoquet l’Immobilier s’est imposé comme un acteur incontournable du marché

immobilier. Avec 580 agences réparties dans toute la France, le groupe est aujourd’hui le 3ième réseau d’agences

immobilières franchisées en France.

28 ans après sa création, Guy Hoquet dévoile une nouvelle identité visuelle forte avec un nouveau logo, une nouvelle charte graphique, des agences réaménagées et une typographie unique. L’objectif poursuivi par l’enseigne ? Moderniser la marque et assoir la notoriété du groupe en mettant en valeur ses atouts tout en sublimant son nom via un nouveau logo puissant, contemporain et élégant.

« Nous travaillons chaque jour à réinventer notre métier d’agent immobilier pour offrir le meilleur service à nos clients. Cette nouvelle identité visuelle, je la voulais simple, épurée, élégante et efficace. L’ensemble de notre réseau, à qui nous avons présenté en avant-première le concept et la charte graphique, nous a prouvé son soutien à Madrid lors de notre convention par une standing ovation. Pari réussi ! », se félicite Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

« Nous vivons une époque formidable. Plus qu’un changement d’identité, c’est une véritable transformation pour laquelle nous avons accompagné Guy Hoquet, explique Hubert de Malherbe, fondateur de l’agence de design Malherbe Paris. De nouveaux codes, de nouveaux usages, un nouveau logo, un nouveau réseau reflétant la notoriété du groupe et ses acteurs. »

580 agences immobilières Guy Hoquet feront peau neuve d’ici à 2 ans

Coté franchisé, le changement est synonyme de nouvelles ambitions. Un concept simple et facile à déployer dans toutes les agences du territoire « Peu coûteux pour les franchisés car facile à exécuter, et personnalisé avec la possibilité d’y intégrer son nom, cette identité simplifiée et modernisée donne un nouveau souffle« , précise le communiqué

La nouvelle identité visuelle s’appliquera à l’ensemble du réseau : d’ici 2 ans, l’ensemble des 580 agences présenteront les nouvelles couleurs de l’enseigne. « Chaque franchisé, ambassadeur de la marque, est accompagné et soutenu par les équipes du siège pour la transformation de son agence.

Coté client, le tout nouveau concept d’agence revendique clarté, élégance et modernité avec un ouvel espace lumineux pour donner l’envie d’entrer d’abord, plus de visibilité sur l’intérieur et des services clarifiés pour un meilleur accueil.

Se différencier par les services. L’accompagnement client n’a jamais été aussi affirmé. Par cette nouvelle identité visuelle, Guy Hoquet affirme encore un peu plus sa différence et met au cœur de son offre les services (financement, assurances, patrimoine, gestion et expertises) pour aller plus loin que son cœur de métier l’immobilier.