Rénovation énergétique : Le projet français « CONCERTO RENOV » retenu par la Commission européenne

Action concrète en faveur du climat, la rénovation énergétique des logements apparaît comme un vivier d’économie majeur pour les particuliers, permettant également d’améliorer leur confort de vie. En effet, encore près de 5 millions de logements sont considérés comme des « passoires énergétiques » en France et 3,8 millions de ménages rencontrent des difficultés pour régler leur facture de chauffage.

Faciliter le passage à l’acte

L’ambition du projet CONCERTO RENOV est de faciliter le passage à l’acte « travaux » en proposant des outils facilitateurs aux ménages et aux acteurs de la filière de la rénovation énergétique.

CONCERTO RENOV vise en effet à faciliter les démarches des particuliers en rassemblant tous les acteurs de la chaîne de valeur de la rénovation énergétique dans une plateforme commune, véritable solution intégrée allant du diagnostic du logement au suivi des économies d’énergie post-travaux.

Deux sites pilotes dans le Jura et les Landes

La création de la plateforme CONCERTO RENOV repose sur 2 leviers : l’outil CONCERTO, développé par SONERGIA, pour établir un diagnostic du logement et des scénarii de travaux sur mesure, et la création d’un écosystème de coordination rassemblant toutes les parties prenantes (opérateurs, corps de métier et particuliers).

Deux sites démonstrateurs dans les départements du Jura et des Landes permettront de valider ce modèle fédérateur avec pour objectifs de stimuler la demande, réduire la complexité du parcours et simplifier la réalisation des travaux, et l’ambition à terme de répliquer ce modèle en France et dans d’autres pays européens.

5 partenaires français, experts de la rénovation énergétique

D’une durée de 3 ans et doté d’un budget de 1,5 M€, le projet CONCERTO RENOV est porté par un consortium de 5 partenaires français, experts de la rénovation énergétique de l’habitat et de l’accompagnement des ménages, des certificats d’économie d’énergie et des solutions énergétiques avancées : SONERGIA (coordinateur), la fédération SOLIHA, Solidaires pour l’habitat, les associations SOLIHA Landes et Jura et enfin le pôle de compétitivité Capenergies.