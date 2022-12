Chauffage au bois : Comment choisir son poêle ou sa chaudière

Temps de lecture estimé : 2 min

Le rendement, facteur clé pour les économies d’énergie

Un bon rendement permet de mieux chauffer à moindre consommation de bois. En la matière, les poêles à granulés, également appelés poêles à pellets, sont l’appareillage le plus performant. Avec un rendement compris entre 80 % et 95 % pour les modèles les plus efficaces, le poêle à granulés surpasse les poêles à bûches (60 à 80%) ou les inserts (60 à 80%).

Pour profiter de l’eau chaude, une chaudière à bois sera idéale : dans ce cas, ce sont encore une fois les chaudières à granulés qui disposent des meilleurs rendements : entre 75 et 95 %, et même 105 % pour les modèles à condensation.

Le label Flamme verte : un bon indicateur pour choisir son appareil de chauffage au bois

Imaginé en 2000 avec le concours de l’ADEME, le label Flamme verte permet de garantir des critères d’efficacité et de limitation de la pollution. Il est donc intéressant d’opter pour des poêles ou chaudières à bois labellisés, qui assurent depuis 2020 un rendement énergétique minimum de 75 % pour les appareils indépendants et 87 % pour les chaudières.

Côté émission de particules fines, le label garantit une limitation à 40 mg/Nm3 à 13 % d’O2 pour les appareils indépendants, à 30 mg/Nm3 pour les chaudières à chargement manuel et à 20 mg/Nm3 pour celles à chargement automatique.

L’autonomie et la programmation

Les appareils de chauffage au bois disposent d’une autonomie très variable. Ainsi, les foyers fermés, inserts et poêles à bûches ne disposent que de quelques heures d’autonomie, ils seront donc plutôt destinés à un chauffage d’appoint.

Les poêles à granulés, eux, permettent de chauffer la maison sur des périodes de 12 à 72h, ce qui les rend plus pratiques au quotidien, d’autant plus que de nombreux modèles disposent aujourd’hui de programmateurs.

Les chaudières, elles, peuvent profiter de la programmation, mais aussi du remplissage automatique, ce qui permet un confort idéal pour une maison entièrement chauffée au bois.