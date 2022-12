Coliving : Le Groupe Kley s’engage aux côté de l’association Enfants du Mékong au Cambodge

Temps de lecture estimé : 5 min

Alors que plus de 4 étudiants sur 5 (82%) dans la communauté KLEY déclarent être prêts à accorder du temps à un engagement associatif, le Groupe, par le biais de son fonds de dotation, s’associe à Enfants du Mékong, une association qui aide, par le biais de l’instruction, les enfants défavorisés d’Asie du Sud-Est.

Enfants du Mékong est présente dans 6 pays

Fondée en 1958, par le Français René Péchard au Laos, l’association Enfants du Mékong soutient, éduque, forme et insère professionnellement les jeunes les plus défavorisés d’Asie du Sud-Est. Aujourd’hui présente dans six pays (Birmanie, Philippines, Cambodge, Vietnam, Laos et Thaïlande), elle s’appuie sur un réseau de 950 bénévoles et de 80 salariés, qui viennent en aide à plus de 60 000 enfants.

« Depuis 1958, Enfants du Mékong œuvre pour la protection et l’éducation des enfants pauvres. En effet, la jeunesse joue un rôle « KLEY » dans la construction du monde de demain. C’est pourquoi, nous sommes très heureux de ce partenariat dans lequel plus de 5000 jeunes seront sensibilisés et deviendront acteurs d’un monde plus solidaire, plus engagé, plus juste et responsable », commente Guillaume d’Aboville, Directeur Général Enfants du Mékong.

Guillaume d’Aboville, Directeur Général Enfants du Mékong.

Oeuvrer pour la solidarité internationale…

Le Groupe Kley, investisseur, propriétaire et gestionnaire de résidences de coliving pour étudiants et jeunes actifs, présent dans 16 grandes villes en France – initie, à travers son fonds de dotation, un partenariat avec Enfants du Mékong (EdM), une association qui soutient et aide, par le biais de l’instruction, les jeunes défavorisés d’Asie du Sud-Est.

… en finançant la construction d’un foyer au Cambodge

Afin de matérialiser sa volonté d’action sur le terrain, le fonds de dotation KLEY, financera la construction d’un nouveau foyer capable d’accueillir 12 collégiens et lycéens. Ce nouveau lieu d’hébergement et d’éducation viendra compléter le centre scolaire d’Enfants du Mékong à Sisophon au nord-ouest du Cambodge.

Ouvert il y a 30 ans, il accueille aujourd’hui plus de 500 enfants et étudiants de 5 à 25 ans, internes et externes, issus de familles très pauvres. Projet phare du programme, le nouveau bâtiment de plus de 300 m², disposera au rez-de-chaussée d’une cuisine, d’une salle ouverte pour les repas et l’étude ainsi que d’un logement pour le responsable du foyer et sa famille. L’étage sera quant à lui consacré aux dortoirs et aux sanitaires.

Oeuvrer pour la solidarité internationale…

En parallèle de la construction de ces nouvelles infrastructures, le groupe KLEY déploie un programme ambassadeurs au sein de ses résidences. Grâce à celui-ci, depuis la rentrée scolaire, les 5 100 étudiants s’impliquent en animant et en organisant les actions mises en place par le groupe et l’association dans le cadre du partenariat, afin de créer du lien avec les jeunes cambodgiens.

Au cours de l’année, les Français et Cambodgiens participeront notamment à un concours de cuisine, à un concours de dessin dans le but de créer le logo du partenariat, qui sera ensuite imprimé sur des tee- shirts remis aux 12 résidents du nouveau foyer. Les étudiants KLEY pourront, par ailleurs, tout au long de l’année soutenir le financement du projet avec l’application Km for Change. Pour chaque kilomètre couru ou marché par les résidents et salariés du groupe, le fonds de dotation KLEY de reversera 0,10€ à l’association.

Trois étudiants partiront en mission humanitaire au Cambodge

Enfin, du 1er au 15 juillet 2023, trois ambassadeurs s’envoleront pour Sisophon au Cambodge. Sur place, ils seront reçus en tant que reporters bénévoles, assureront la promotion du nouveau foyer et contribueront à la vie du centre tout en développant le lien avec les jeunes sur place.

Paris, France on June 12, 2019. Assignment for KLEY / Comet

“L’engagement et la RSE font partie de l’ADN du groupe KLEY. Alors que nous travaillons au quotidien pour offrir aux jeunes de nos résidences les meilleures conditions de réussite possible, nous sommes ravis de ce partenariat avec l’association Enfants du Mékong pour donner, à travers la construction d’un foyer notamment, un cadre d’apprentissage satisfaisant à de jeunes cambodgiens défavorisés. Ce projet permettra aussi à nos étudiants de s’impliquer dans une mission pleine de sens et particulièrement formatrice pour leur futur. Nous sommes heureux de promouvoir, aux côtés de cette formidable association, la solidarité internationale et l’éducation pour tous« , déclare Jean-Baptiste Mortier, PDG du Groupe KLEY.