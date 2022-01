Le groupe KLEY va ouvrir une résidence de coliving à Bordeaux en 2024

Le groupe KLEY, pionnier du co-living en France, commence l’année 2022 avec l’acquisition en Vefa d’une résidence à Bordeaux.

Cette opération, menée en partenariat avec Bouygues Immobilier, annonce une une ouverture prévue à l’été 2024. Ce coliving signera l’arrivée du groupe dans l’une des villes les plus prisées des jeunes actifs : Bordeaux. Avec une capacité de 141 logements (153 lits), elle accueillera les jeunes actifs et actifs en situation de transition de vie personnelle ou professionnelle, et leur offrira un cadre de vie au plus proche de leurs besoins.

Une résidence pour jeunes actifs au coeur des Bassins à Flot

Premier projet du groupe KLEY à Bordeaux, cette nouvelle résidence de coliving s’inscrit dans le renouvellement du quartier des Bassins à Flot. Le site emblématique, à l’histoire industrielle et portuaire, est depuis plusieurs années en pleine mutation économique, touristique et culturelle. De nombreuses entreprises comme Betclic, Cdiscount ou le Crédit Agricole y ont notamment élu domicile. Ce dynamisme économique se double d’une offre culturelle et commerciale foisonnante. Le quartier accueille notamment la Cité du Vin, les Bassins de Lumières, et les Halles de Bacalan. Le port de plaisance ainsi qu’un projet de parc attenant à la résidence procurent, en outre, sérénité et calme au quartier. Grâce au tramway B, les colivers accèderont au centre-ville en seulement 15 minutes.

Des logements novateurs dans une ville en plein essor

Avec 450 000 emplois, près de 70 000 entreprises et 100 000 cadres, Bordeaux fait partie des villes les plus dynamiques et attractives de France. Beaucoup de jeunes actifs se laissent séduire par la ville, mais font face à un marché locatif en forte tension. Pour faciliter leur installation, de nouveaux espaces de vie pensés pour eux sont dès lors plus que jamais nécessaires. Avec une surface de plancher de 5197 m2, le futur coliving KLEY du quartier des Bassins à Flot répondra à cet impératif.

La résidence offrira aux colivers un large panel de logements allant du T1 au T5 pour vivre seul ou à plusieurs en colocation, avec chambre et salle de bains privatives. Cette offre flexible sera adaptée aux courts, moyens et longs séjours.

Un coliving moderne et adapté aux besoins des nouvelles générations

Imaginé et conçu à l’image des nouvelles générations, ce coliving disposera au total de 600m2 d’espaces communs intérieurs dédiés au bien-être et à l’épanouissement des colivers, et en partie ouverts aux habitants du quartier. Un restaurant, café, bar – le Cooker – de 180m2 permettra aux résidents comme aux habitants du quartier de se réunir et d’échanger autour d’un repas ou d’un verre. 122m2 seront quant à eux dédiés à un espace sport et bien-être, le Be Alive. Dans celui-ci, les colivers, habitants et salariés travaillant à proximité, pourront participer à des cours de sports collectifs ou individuels et s’entraîner en libre-accès, mais aussi se détendre dans le sauna ou profiter d’un massage ou d’un soin dans la beauty room.

Pour se divertir, les colivers auront accès à une salle de cinéma et gaming, le Culture Live. Ils pourront, en plus, se rassembler dans un espace lounge avec cuisine partagée nommé le Live Sweet Live. Et pour travailler en toute sérénité, un Cowork sera à leur disposition.

Les colivers bénéficieront par ailleurs d’une terrasse de 60m2 attenante au restaurant et d’un grand jardin partagé. Enfin, un rooftop leur offrira une vue imprenable sur la cité bordelaise.

Les informations clés

Localisation : Rue Michel Slitinsky, au coeur du quartier des Bassins à Flots. Nom de l’architecte : Agence Lanoire & Courrian. Pour l’ensemble immobilier : Agence Lanoire & Courrian (pour l’opération) & Taillandier Architectes Associés. Promoteur associé : Bouygues Immobilier. Surface de plancher : 5197m2