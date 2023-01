Il existe des professions qui sont assez méconnues, mais qui, en l’espace de quelques années, sont devenues indispensables. Le métier de promoteur immobilier en fait partie. La plupart des gens ne savent pas vraiment ce qu’est la promotion immobilière et ne connaissent pas tous les avantages qu’il est possible d’en tirer. D’ailleurs, le promoteur immobilier est aussi un professionnel qui saura vous aider dans la vente de votre bien.

Qu’est-ce qu’un promoteur immobilier ?

Beaucoup de personnes cherchent à choisir le meilleur promoteur immobilier, sans pour autant savoir de quelle manière il va pouvoir les aider. Concrètement, le promoteur immobilier est un professionnel qui s’occupe de monter des projets immobiliers et supervise toutes les opérations de construction, du début du projet, jusqu’à la remise des clés. Le promoteur immobilier est différent du promoteur foncier. En effet, le premier ne vend que des espaces qui ont déjà été construits tandis que le second vend des espaces qui sont prêts à être construits. Il y a donc une grosse différence entre ces deux professionnels qu’il ne faut pas confondre.

Quelles sont les missions du promoteur immobilier ?

Il faut savoir que le promoteur immobilier peut très bien être une personne physique, comme une personne morale. Par conséquent, vous pouvez très bien faire appel à un promoteur immobilier indépendant ou à une société de promotion immobilière regroupant un certain nombre de promoteurs immobiliers. Dans tous les cas, les missions du promoteur immobilier restent les mêmes. Ainsi, ses missions sont très variées. Ce professionnel doit posséder de solides compétences dans de nombreux domaines comme l’architecture, le BTP ainsi que dans le droit. Et pour cause, c’est le promoteur immobilier qui doit, entre autres, assurer la construction d’un bien sur un terrain en procédant à une étude de marché, puis participer à sa mise en vente.

C’est ainsi ce professionnel qui doit s’occuper de l’acquisition du terrain, rechercher des financements pour des projets immobiliers ou encore gérer la vente des biens construits.

Pour choisir le meilleur promoteur immobilier, il est primordial de se renseigner sur son expertise métier et sur ses années d’expérience dans ce domaine. En premier lieu, assurez-vous que l’entreprise soit en règle : vérifiez si elle est enregistrée auprès de la chambre de commerce et de l’industrie, et si elle a toutes les licences et assurances nécessaires. Demandez-leur des références, et renseignez-vous sur les exemples de projets que l’entreprise a réalisé dans le passé pour vous faire une idée de sa qualité de travail. Vous pouvez aussi consulter les avis des anciens clients afin de vous faire un avis plus précis sur le professionnalisme du promoteur immobilier à qui vous voulez confier votre projet immobilier. Dans tous les cas, prenez bien le temps de choisir le meilleur promoteur immobilier et ne vous précipitez pas vers le premier professionnel qui s’offre à vous.

Les avantages de passer par la promotion immobilière pour la vente de bien

Si la plupart des gens font appel à la promotion immobilière dans le cadre de l’achat d’un bien, sachez que ce professionnel peut aussi vous aider pour vendre votre bien. Tous les propriétaires d’un bien immobilier qui veulent vendre, souhaitent pouvoir obtenir un bon prix de vente. Seulement, le prix d’un bien immobilier doit être en concordance avec les prix du marché. En vendant votre bien à un promoteur immobilier, vous pouvez le vendre plus cher qu’à un particulier. En effet, si votre terrain possède un fort potentiel, le promoteur immobilier pourra rajouter 25 à 30 % de plus sur le prix que vaut votre bien. En l’occurrence, il s’agit d’une bonne opportunité pour réaliser une plus-value, ce qui n’est pas négligeable, il faut l’avouer.

Désormais, vous savez exactement quel est le rôle de la promotion immobilière et comment choisir le meilleur promoteur immobilier. Il ne vous reste plus qu’à mettre tous ces conseils en pratique pour votre projet immobilier.