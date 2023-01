Ils sont 395 000 personnes à travers le monde à disposer d’un patrimoine de plus de 30 millions de dollars. On les appelle les UHNWI, Ultra High-Net-Worth Individuals. Ils raffolent du wagyu. Et c’est à Paris qu’ils aiment investir. A l’occasion de la sortie du BARNES City Index 2023, Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, décrypte les envies immobilières des ultrariches au micro d’Ariane Artinian.

A lire aussi Quelles sont les villes les plus recherchées par les grandes fortunes ?