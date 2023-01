Immobilier : Quel type d’investisseur êtes-vous ?

Alors que le secteur de l’immobilier est en pleine perturbation avec la hausse du prix des logements et la remontée des taux d’intérêt, des opportunités de placement intéressantes existent toujours …

Cependant, les investisseurs n’ont pas tous les mêmes ambitions ni les mêmes budgets. Il est alors important, en amont de toute décision de placement, de pouvoir définir son profil d’investisseur afin de faire le point sur ses motivations, se fixer des objectifs cohérents et s’y tenir.

Horiz.io, la plateforme dédiée à l’immobilier locatif, dresse 4 différents profils d’investisseurs. Vous reconnaîtrez-vous dans l’un d’entre eux ? Quel est votre portrait-robot d’investisseur immobilier ? A vous de jouer …

Mme ou M Débutant #Padawan

Vous êtes prêt à vous lancer dans l’immobilier locatif car vous disposez d’un certain budget à investir ou du moins d’un dossier de demande de financement suffisamment solide pour vaincre la tempête inflationniste actuelle. Vous devez alors construire votre projet d’investissement locatif !

Conseils :

Faites-vous accompagner pour obtenir votre financement

Pensez à épargner le plus tôt possible et se constituer une épargne solide

Pensez à optimiser au maximum le dossier de demande de financement

Mme ou M Rêveur #DevenirRentier

Ce à quoi vous aspirez, c’est acquérir le plus grand nombre de biens immobiliers locatifs pour dégager chaque mois les revenus nécessaires pour que vous n’ayez plus à travailler, et cela le plus rapidement possible.

Conseils :

Investir massivement dans de nombreuses petites surfaces ou dans quelques immeubles de rapport : Cela permet de louer de nombreux logements tout en ayant profité d’un prix d’achat au m2 nettement inférieur à la moyenne ou encore de frais de notaire réduits

Anticiper au maximum la plus-value potentielle à la revente

S’assurer d’avoir l’apport nécessaire pour mettre en place cette stratégie d’investissement.

Mme ou M Expert #SerialBailleur

Vous êtes à l’affût des meilleurs bons plans, astuces, conseils et professionnels pour vous accompagner dans vos projets actuels et futurs. Vos objectifs se résument dans le triptyque réduction d’impôts, diversification de patrimoine et préparation de votre retraite.

Conseils :

Se faire accompagner pour déléguer l’aspect logistique ( visites, rédaction de devis, plans d’éventuels travaux, choix du meilleur régime fiscal de location, recherche des locataires…)

Déléguer la chasse immobilière pour profiter des biens off-market les plus rentables

Meubler son bien pour booster la rentabilité.

Mme ou M Indécis #GrandPrudent

Vous avez beau avoir les moyens financiers et la connaissance du marché, un investissement locatif est pour vous synonyme de stress et d’hésitation. Vous adoptez alors une approche patrimoniale qui vous rassure : investir dans l’immobilier vous permet de sécuriser votre épargne sur le long terme notamment grâce à la potentielle plus-value que vous pourrez réaliser à la revente.

Conseils :

Sécuriser son investissement en étant accompagné : Le risque sera maîtrisé grâce à des simulations et calculs précis de la rentabilité.

Se tourner vers des biens qui ont besoin de travaux : la rentabilité n’en sera que boostée.