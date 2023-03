Immobilier : Le mythique lieu de tournage de « La Main au Collet » d’Alfred Hitchcock est à vendre

Les Bolovens, la sublime villa qui a accueilli le tournage du film « La main au Collet » avec Grace Kelly et Cary Grant est à vendre pour 3,6 millions d’euros.

La splendide villa à Saint-Jeannet, à 20 kilomètres de Nice, qui a abrité le tournage du célèbre film d’Alfred Hitchcock « La Main au Collet » est à vendre pour 3,6 millions d’euros. Côte d’Azur Sotheby’s International Realty s’est vue confiée le mandat exclusif.

Une propriété au charme iconique

Cette bastide incarne la rencontre entre le charme à la française et le mythe hollywoodien. C’est en 1954 que le réalisateur britannique Alfred Hitchcock choisit la Côte d’Azur pour tourner son prochain film « La Main au Collet », avec Cary Grant et Grace Kelly sur fond de décors paradisiaques et colorés de la French Riviera.

La villa Les Bolovens fait partie des lieux qui ont accueilli ces deux têtes d’affiche de légende et l’intrigue de ce thriller romantique qui reçoit l’Oscar de la meilleure photographie en 1956 et est nommé dans la catégorie « meilleurs décors ». Cette même année 1956 marque l’union de Grace Kelly avec le prince Rainier III de Monaco, un an après leur première rencontre au festival de Cannes.

La Côte d’Azur brille dans le film d’Alfred Hitchcock

Aux côtés de ces deux grandes stars américaines, la Côte d’Azur tient elle aussi un rôle central dans ce film. « La Main au Collet » porte un coup de projecteur grandiose sur Cannes et La Croisette, sur Nice et son marché aux fleurs, ainsi que sur l’arrière-pays, ses oliviers dans les collines de Saint-Jeannet et la célèbre route de la Corniche avec une vue imprenable sur la Méditerranée.

La villa Les Bolovens est, entre autres, le lieu de la célèbre scène du baiser final entre Grace Kelly et Cary Grant. Toutes les scènes extérieures ont été tournées sur place et l’intérieur de la bâtisse a été intégralement reproduit à l’identique pour que le reste du tournage soit réalisé en studio.

Une bastide de prestige historique avec vue mer, collines et village

La villa Les Bolovens est située à Saint-Jeannet, sur les hauteurs de Nice. Construite en 1935, elle offre une magnifique vue panoramique sur le littoral, le village et le baou de Saint-Jeannet.

La propriété baignée par le soleil azuréen comprend une maison principale de plus de 360 m2 habitables et une maison d’invités de 85m2, un terrain d’environ 5 000 m2, 3 terrasses et une large piscine. Composée de 12 pièces dont 7 chambres et 8 salles de bains, cette bastide à vendre est riche d’une histoire singulière où Hollywood a fait entrer la Côte d’Azur dans la légende du cinéma.

« Au fils des ans, les propriétaires ont veillé à conserver l’authenticité des lieux et presque 70 ans après le tournage de « La Main au Collet » le décor que l’on découvre en ouvrant les portes de la villa Les Bolovens est inchangé, offrant un saut dans le temps qui ne fait qu’ajouter à l’attrait de cette bastide », explique Nicolas Benbassat, négociateur en charge de la vente de cette propriété chez Côte d’Azur Sotheby’s International Realty.

Une bastide qui a su conserver son authenticité

« Les futurs propriétaires de cette sublime villa acquerront à la fois un bien exceptionnel où le charme de l’ancien a été conservé tout en y apportant le confort nécessaire à la vie actuelle mais aussi une part d’un chef-d’œuvre cinématographique. Le caractère exceptionnel est ici immobilier et historique », conclut Nicolas Benbassat.

Source : Sotheby's International Realty France - Monaco