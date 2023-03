Immobilier Artigues-de-Lussac : GSE & DARTESS posent le bouquet de charpente d’un entrepôt 100 % vins et spiritueux

GSE et DARTESS ont posé le bouquet de charpente d’un nouvel ensemble immobilier dédié au stockage et à la préparation des commandes de vins et spiritueux aux Artigues-de-Lussac, en Gironde.

Le 3 mars 2023, le contractant global GSE et DARTESS, leader français de la logistique des vins et spiritueux, filiale du Groupe TESSON, ont posé le bouquet de charpente d’un nouvel ensemble immobilier aux Artigues-de-Lussac en Gironde.

Ce site de 4 400 m² intégrera un entrepôt de stockage ainsi que des bureaux dédiés aux activités de logistique et de conditionnement pour les professionnels des vins et spiritueux.

Se rapprocher des propriétés viticoles, négociants et distributeurs du Saint-Emilionnais

Situé sur un terrain de 20 000 m², ce nouvel ensemble immobilier, d’une surface globale de 4 400 m², intégrera un entrepôt d’une surface de 4 125 m² ainsi que des locaux d’activités sur 275 m².

Dédié au stockage et à la préparation des commandes de vins et spiritueux, le bâtiment ultra-sécurisé, en température dirigée à 18°C (+/- 2°), répond à la demande des professionnels viti-vinicoles du territoire. Le site relève de la rubrique ICPE 1510 (stockage de matières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts couverts).

« Ce nouvel ensemble proposera des services logistiques de stockage, de conditionnement et de préparation de commandes pour les propriétés viticoles, négociants et distributeurs du Saint-Emilionnais. L’expertise de GSE nous assure un site efficient et flexible, adapté à la croissance de l’activité de nos clients », explique Frédéric Lanteri, Directeur Général de DARTESS.

La possibilité de construire une extension de 3 000 m², a été intégrée lors de la réalisation des plans du site.

Un site logistique raisonné

Le projet intégrera près de 1 400 m² de panneaux photovoltaïques en toiture ainsi qu’un éclairage 100 % LED. Pour lutter contre l’artificialisation des sols, 80 % des places de parking seront réalisées en matériaux semi-perméables, et au total, plus de 10 000 m² d’espaces verts seront aménagés, accueillant des arbres d’ombrage et d’agrément, de petit et de moyen développement, d’essences variées et locales en privilégiant les espèces endogènes et non-allergènes. Un abri vélos est également mis en place pour favoriser les mobilités douces des salariés et visiteurs.

Ecologie industrielle / Economie circulaire – les travaux d’étanchéité et d’isolation de ce bâtiment sont confiés à Soprema, également missionnée par DARTESS pour la collecte de ses déchets de glassine – papier support des étiquettes autocollantes utilisées sur les colis ou lors des habillages de bouteilles – et leur recyclage en isolant pour le bâtiment.

GSE, partenaire de confiance pour DARTESS

Il s’agit de la seconde collaboration entre GSE et DARTESS, après la livraison en début d’année d’un entrepôt dédié à la logistique des grands crus, vins et spiritueux d’exception de 4 200 m² à Bruges, au Nord de l’agglomération bordelaise. Ce nouvel ensemble, dont la livraison est prévue fin 2023, sera le 17ème site de DARTESS.