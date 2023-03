Agent Immobilier Avignonnais de 39 ans, celui-ci est aussi connu pour son engagement en faveur de la culture dans la cité des Papes au profit de festivals tel «Résonance», «Avignon Jazz Festival», ou encore de l’Art avec EDIS et le Grenier à Sel qu’il soutient avec sa structure House & Co mais aussi pour son engagement en matière de politique syndicale.

Jonathan LE CORRONC CLADY, dans le prolongement de son mandat de président de la FNAIM du Vaucluse, vient d’être nommé à la Vice – Présidence de FNAIM Région Sud par son Président Didier BERTRAND.

La FNAIM Région Sud, une région dynamique

La FNAIM Région Sud marque depuis cette année un dynamisme remarqué : avec un nouveau président, Didier BERTRAND, élu à l’unanimité par le Conseil d’Administration de la Région, La FNAIM Région Sud a mis en place une feuille de route efficiente visant à soutenir et compléter l’action des chambres départementales à l’échelon régional.

La FNAIM c’est le 1er syndicat de France et d’Europe représentant 50,37% de la branche. La FNAIM a su s’imposer comme l’interlocuteur privilégié des pouvoirs public et agir, depuis plus de 75 ans, dans le sens de la protection des consommateurs et des professionnels du secteur.

La FNAIM Région Sud vient ainsi compléter le maillage territorial unique qu’ont su mettre en place la FNAIM et les Chambres FNAIM départementales depuis des décennies.

De par le nombre d’entreprises représentées la FNAIM Région Sud est un poids lourd de l’économie régionale et de représentativité de la branche. C’est la première Région de France FNAIM en représentativité des professionnels de l’immobilier .

1700 entreprises en Région Sud et plus de 11 000 collaborateurs sur le terrain

En 2023 c’est donc plus de 10 000 agences immobilières sur le territoire national qui sont adhérentes du cube jaune et qui ont choisi de déléguer leur voix à la FNAIM dont 1700 en Région Sud.

L’immobilier en France c’est plus de 200 000 emplois et plus de 16 milliards d’Euros de CA représentant ainsi une part importante du PIB National.

Au niveau régional la FNAIM est la 1ère force immobilière de la Région avec plus de 1700 entreprises et plus de 11 000 collaborateurs sur le terrain.