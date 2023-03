Immobilier Saint Jean Cap Ferrat : Villa contemporaine signée par l’architecte Jean Nouvel à vendre 46 millions €

Également appelée la presqu’île des milliardaires, le Cap Ferrat est connu dans le monde entier pour son immobilier tout à fait exclusif, son environnement à la végétation luxuriante face à la mer, entre pinède et Méditerranée. Haut lieu de villégiature dès la fin du 19ème siècle, Saint Jean Cap Ferrat fut la muse de nombreux artistes dont Henri Matisse, Chagall ou encore Pablo Picasso.

C’est dans ce véritable havre de paix, à quelques kilomètres de la principauté de Monaco et de Nice, que se dresse toute en transparence, face à la mer, la Villa Grand Cap, luxueuse maison contemporaine, à la charpente en inox et à la toiture en verre végétalisée, signée par Jean Nouvel, architecte incontournable aux projets pharaoniques dans le monde entier. Cette villa hors norme de 10 pièces, construite en 2017, est commercialisée par Côte d’Azur Sotheby’s International Realty pour 46 000 000 d’euros.

Des toits de verre qui permettent une lumière naturelle sensationnelle

Imaginée telle une succession de serres tournées sur la mer et toutes ses pièces pour offrir une vue majestueuse sur la rade de Villefranche, cette villa extraordinaire de 545 m² se fond dans un environnement végétalisé et luxuriant.

Son architecture contemporaine et sa construction tout en longueur permettent une parfaite intégration à la topographie du terrain, quand son exposition plein Ouest et ses toits de verre permettent une lumière naturelle sensationnelle.

La villa est tout à fait exceptionnelle : le hall d’entrée, grandiose, introduit le très grand standing de ce bien hors norme où chaque espace a été conçu pour être tant fonctionnel qu’esthétique, sans qu’aucune cloison ne vienne nuire à la transparence et légèreté des volumes.

Le jardin de plus de 4000 m² est un spacieux prolongement de l’espace à vivre complanté d’essences méditerranéennes et d’agrumes. Il propose pour un art de vivre typique du Sud de la France un terrain de pétanque, des terrasses et coins intimistes, ainsi qu’un potager sur deux planches, une piscine et un bassin privatif avec chacun leur plage respective.

Des matériaux prestigieux et des finitions de grand standing

Parquets en cabreuva, dressings et une bibliothèque en palissandre, salles de bain en Corian, cuisine en inox … la villa bénéficie de matériaux prestigieux et des finitions de grand standing. Meublée avec élégance par des designers reconnus tels que B&B Italia, Cassina, Cappellini, Porro, Living Divani, cette maison de luxe est intégralement domotisée et propose une décoration moderne, minimaliste et raffinée.

L’électroménager à disposition (dont du Gaggenau) et la robinetterie (Dornbracht) sont également très haut de gamme, et la hi-fi est signée Yamaha. Un garage de 70 m² peut accueillir 4 à 6 voitures.

Une chambre secrète dans le jardin

Indépendante de la maison, cette chambre se niche telle une grotte fleurie dans le jardin, et profite d’une vue tout à fait exceptionnelle sur la mer. Elle dispose de sa propre piscine privative, de quoi ravir vos convives en cas de chambre d’amis.