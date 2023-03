Nominations : Christophe Haudeguand et Franck Domenech rejoignent Verspieren

Verspieren renforce sa branche dédiée aux assurances des professionnels de l’immobilier avec les nominations de Christophe Haudeguand et de Franck Domenech à des postes de direction.

Verspieren, 1er courtier en assurances à capital familial, a nommé en janvier dernier Christophe Haudeguand directeur Immobilier et Franck Domenech directeur de la Multirisques Immeubles, avec l’ambition de consolider sa position de leader sur ce marché.

Christophe Haudeguand est nommé Directeur Immobilier

Âgé de 54 ans, Christophe travaille depuis 27 ans dans le courtage d’assurances dédié à l’immobilier et à ses professionnels.

En 2011, il est à la création et au développement du courtier captif de Citya Immobilier : Saint-Pierre Assurances. Citya immobilier, groupe familial et 2e administrateur de biens en France souhaite offrir des solutions d’assurances à son réseau de professionnels de l’immobilier. Il en sera mandataire social, directeur général puis président. À son départ en 2017, la structure compte 35 collaborateurs. Il a ainsi contribué à bâtir les produits d’assurances, à recruter les talents nécessaires et à développer les partenariats avec les assureurs.

En 2017, Christophe rejoint Verlingue Immobilier en tant que directeur général adjoint pour finaliser l’intégration d’un cabinet de courtage à la suite d’une croissance externe. Ses missions principales : restructuration des services, dynamisation des offres d’assurances pour les professionnels de l’immobilier, travail de fond auprès des compagnies d’assurances et renforcement de la croissance externe.

Il occupait depuis 2021 le poste de directeur IARD et Construction pour le cabinet de courtage familial des institutions monégasques, des principaux administrateurs de biens de la principauté et le courtier des opérations immobilières en construction : Jutheau Husson.

« Mon objectif : que Verspieren immobilier devienne le courtier premium des administrateurs de biens. Verspieren Immobilier c’est une qualité de service, des valeurs, des clients… nous avons le nom, la culture de ce milieu, l’image, il faut continuer ! », déclare Christophe Haudeguand.

Basé à Levallois, ses missions principales concerneront l’unification des branches métiers et leur force commerciale riche de 18 collaborateurs, ainsi que des deux entités qui forment Verspieren Immobilier depuis maintenant 5 ans (rapprochement du département Immobilier de Verspieren et de la filiale Assurances et Conseils, intégrée il y a 5 ans).

Franck Domenech est nommé au poste de Directeur de la Multirisques Immeubles

Dans un marché où l’offre est restreinte, assurer des immeubles devient une véritable contrainte. L’équipe Multirisques immeubles de Verspieren Immobilier bâtit avec des assureurs de renom des partenariats pérennes pour offrir des garanties haut de gamme pour l’assurance des copropriétés dont les professionnels de l’immobilier ont la gestion.

Fort de ses 29 années d’expérience dans le secteur des assurances, Franck Domenech, 54 ans, a débuté sa carrière au sein du Groupe GMF où il occupera divers postes dont conseiller financier.

Il entre ensuite chez Zurich Insurance comme inspecteur des agences, devient souscripteur Special Lines et par la suite Head of Underwriting, services Mid-Market & Corporate Accounts.

Il intègre AXA Corporate Solutions comme International Office Manager avant de rejoindre AGCS France comme Directeur des Opérations Régions Europe/Afrique et membre du Comex.

Nommé directeur général opérationnel du Groupe Leader Insurance, il occupait depuis 2020 le poste de directeur du développement du Groupe Prunay.

« Une de mes principales missions sera la transformation digitale des process métiers et services visant l’excellence opérationnelle pour être encore plus proche de nos clients au quotidien. », déclare Franck Domenech.

Il sera principalement basé à Levallois mais accompagnera l’ensemble des collaborateurs du département MRI France entière production & sinistres.

Source : Verspieren