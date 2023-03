Epargne : En février, avec plus de 6 milliards d’euros collectés, le Livret A établit un nouveau record

En févriers, les Français continuent de jeter leur dévolu sur le Livret A et son petit frère, le Livret de développement durable et solidaire : 8,17 milliards d’euros ont été collectés.

En février, les ménages français ont placé sur le livret A 6,27 milliards d’euros : « une collecte abracadabrantesque » pour Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne. Faut-il y voir un effet de la hausse de son taux qui est passé à 3 % depuis le 1er février 2023, son taux le plus élevé depuis 15 ans ? Une chose est sûre, si traditionnellement, le premier semestre est porteur pour le placement préféré des Français, jamais au deuxième mois de l’année, le Livret A n’avait collecté une telle somme. En février, le livret A confirme donc sa belle entame d’année 2023. Il avait collecté 9,27 milliards d’euros en janvier. En deux mois, il a colleté 15,54 milliards d’euros.

La collecte de février 2023 est deux fois plus importante que celle du mois de février 2022

« La forte collecte de 2023 est liée à l’ampleur et la rapidité des hausses intervenues en un an. Le taux du livret A a été multiplié par six en douze mois, analyse Philippe Crevel. La collecte de février 2023 est plus de cinq fois supérieure à la moyenne des mois de février de ces dix dernières années. Elle est deux fois plus importante que celle du mois de février 2022 qui avait été dopée par le premier relèvement intervenu depuis plus de dix ans, le taux étant alors passé de 0,5 à 1 %.

Et il ajoute : « Face à la hausse des prix, les Français, en moyenne, ne puisent pas dans leur épargne de précaution. Au contraire, ils la renforcent en préférant diminuer leurs dépenses de consommation. Ils veulent renforcer leur épargne afin de pouvoir faire face à des dépenses qui pourraient coûter, à terme, plus chères.»

Il faut remonter à 2009 au moment de la banalisation de la distribution du Livret A, pour avoir un tel montant de collecte en janvier et février (20,73 milliards d’euros). L’encours sur ce compte d’épargne rémunéré atteint plus de 390 milliards d’euros au mois de février.

Le Livret de développement durable et solidaire confirme ses belles performances de janvier

En février, les Français ont aussi massivement placé leurs économies sur le petit frère du livret A, le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) : 1,9 milliard d’euros en février. En deux mois, celle-ci a atteint 3,85 milliards d’euros, portant l’encours à un niveau record de 138,1 milliards d’euros, en hausse de 40 % en dix ans.

En février, la collecte sur le Livret A et le LDDS atteint 8,17 milliards ( 529 milliards d’euros en encours totaux).