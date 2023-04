Immobilier : Comment gagner des mètres carrés sans augmenter son budget ?

Chaque année, de nombreux franciliens font face à un dilemme : payer un loyer élevé pour une plus petite surface ou s’éloigner et prendre le risque de se retrouver isolé. Alors, déménager à 1 heure de paris permet-il de gagner des m² ?

Depuis la crise du COVID-19, beaucoup de parisiens ont décidé de s’éloigner de la capitale pour gagner des mètres carrés avec le même budget. En effet, à seulement une heure de la capitale, de nombreuses villes proposent des logements plus spacieux et abordables.

Agence de location et de gestion en ligne Flatlooker a mené une étude pour connaître les gains de surface pour des appartements de type T1, T2 et T3.

Pour un T1 non meublé à Paris

Loyer médian : 769 euros (Hors charges)

Typologie de l’appartement à Paris : T1 (non meublé)

Surface médiane : 25 m2

Pour un appartement avec le même loyer à 1h de Paris (entre 100 et 130 km de Paris)

Loyer médian : 769 euros (hors charges)

Typologie de l’appartement : T2/T3 (non meublé)

Surface médiane : 48 m2

En conclusion : Si vous décidez de vous éloigner de 1h de Paris, vous pouvez passer d’un T1 non meublé à un T2/3 non meublé avec un gain de surface de +23m2.



Profil d’un T1 meublé à Paris

Loyer médian : 800 euros (hors charges)

Typologie de l’appartement à Paris : T1 (meublé)

Surface médiane : 21 m2

Pour un appartement avec le même loyer à 1h de Paris (entre 100 et 130 km de Paris) :

Loyer médian : 800 euros (hors charges)

Typologie de l’appartement : T2 (meublé)

Surface médiane : 41 m2

En conclusion : si vous décidez de vous éloigner de 1h de Paris, vous pouvez passer d’un T1 meublé à un T2 meublé avec un gain de surface de +20 m2

Profil d’un T2 non meublé à Paris

Loyer médian : 1.100 euros (hors charges)

Typologie de l’appartement à Paris : T2 (non meublé)

Surface médiane : 41 m2

Pour un appartement avec le même loyer à 1h de Paris (entre 100 et 130 km de Paris)

Loyer médian : 1.100 euros (hors charges)

Typologie de l’appartement : T4 (non meublé)

Surface médiane : 93 m2

En conclusion : Si vous décidez de vous éloigner de 1h de Paris, vous pouvez passer d’un T2 non meublé à un T4 non meublé avec un gain de surface plus de deux fois plus grand (+52 m²).

Profil d’un T2 meublé à Paris

Loyer médian : 1.250 euros (hors charges)

Typologie de l’appartement à Paris : T2 (meublé)

Surface médiane : 38m2

Pour un appartement avec le même loyer à 1h de Paris (entre 100 et 130 km de Paris)

Loyer médian : 1.250 euros (hors charges)

Typologie de l’appartement : T4 (meublé)

Surface médiane : 84m2

En conclusion : Si vous décidez de vous éloigner de 1h de Paris, vous pouvez passer d’un T2 meublé à un T4 meublé avec un gain de surface multiplié par plus de 2 (+46m²).

Profil d’un T3 non meublé à Paris

Loyer médian : 1.600 euros (hors charges)

Typologie de l’appartement à Paris : T3 (non meublé)

Surface médiane : 65m2

Pour un appartement avec le même loyer à 1h de Paris (entre 100 et 130 km de Paris)

Loyer médian : 1.600 euros (hors charges)

Typologie de l’appartement : Maison individuelle

Surface médiane : 161 m2

En conclusion : Si vous décidez de vous éloigner de 1h de Paris, vous pouvez passer d’un T3 non meublé à une maison non meublée avec un gain de surface presque multiplié par 3 (+96m²).

Profil d’un T3 meublé à Paris

Loyer médian : 1.900 euros (hors charges)

Typologie de l’appartement à Paris : T3 (meublé)

Surface médiane : 61m2

Pour un appartement avec le même loyer à 1h de Paris (entre 100 et 130 km de Paris)

Loyer médian : 1.900 euros (hors charges)

Typologie de l’appartement : Maison individuelle avec petit jardin

Surface médiane : 167m2

En conclusion : Si vous décidez de vous éloigner de 1h de Paris, vous pouvez passer d’un T3 non meublé à une maison meublée avec un gain de surface presque multiplié par 3 (+61m2).

Que retenir de l’étude ?

Pour un T1 , le gain de surface à seulement une heure de Paris est quasiment multiplié par deux, que l’appartement soit meublé ou non.

, le gain de surface à seulement une heure de Paris est quasiment que l’appartement soit meublé ou non. Pour un T2 ou T3 , le gain de surface à seulement une heure de Paris est presque multiplié par 3 , qu’il soit meublé ou non.

ou , le gain de surface à seulement une heure de Paris est presque , qu’il soit meublé ou non. Si vous déménagez à une heure de Paris, que ce soit à Rouen, Amiens, Orléans ou dans d’autres villes avoisinantes de 100 à 130 km, les gains de surface que Flatlooker a identifié pour les T1, T2, T3 (meublé ou non), ont des ordres de valeur similaires.

ou dans d’autres villes avoisinantes de 100 à 130 km, les gains de surface que Flatlooker a identifié pour les T1, T2, T3 (meublé ou non), ont des ordres de valeur similaires. En train, les villes de Lille et Le Mans sont également à 1h de Paris mais les distances ne sont pas les mêmes (>130 km) les informations sont donc un peu différentes. Pour Lille, vous gagnez moins de surface que les valeurs médianes indiquées dû à la forte demande. C’est le contraire pour la ville du Mans qui vous offrira un gain de surface encore plus important.

Source : Flatlooker