Immobilier Ile Seguin : L’accord signé fera de l’ancienne friche industrielle une île jardin

Un accord a enfin été trouvé sur l’île Seguin… La ville de Boulogne Billancourt, la Société Publique Locale Val-de-Seine Aménagement (SPL) et Bouygues Immobilier ont signé, le 6 avril 2023, avec les six associations requérantes un protocole d’accord qui entraîne l’abandon des recours contre le projet Vivaldi, de Bouygues Immobilier. Ce dernier était contesté par six associations environnementales.

Cet accord rend possible l’aménagement de la partie centrale de l’ile, 31 ans après l’arrêt de la production industrielle de l’usine paquebot de Renault.

Un projet qui favorise la biodiversité et à l’empreinte carbone mesurée

Le nouveau projet de 100 000 m², imaginé avec l’agence d’architecture Bjarke Ingels Group (BIG) et surnommé Vivaldi, s’inscrira comme une continuité végétale entre les pointes amont et aval de l’ile, pour proposer un cadre de travail réinventé grâce à des bureaux qui en feront plus pour leurs usagers et les riverains, ainsi qu’un lieu de destination pour le loisir et la promenade, favorisant la biodiversité et à l’empreinte carbone mesurée.

« Nous sommes très heureux que Vivaldi puisse voir le jour grâce à cet accord que nous venons de signer. Ce nouveau projet est bien la preuve que la concertation et l’écoute sont aujourd’hui au cœur de l’immobilier pour proposer des opérations qui répondent aux besoins des usagers, des riverains et des collectivités, souligne Bernard Mounier, Président de Bouygues Immobilier. L’attention collective portée à l’environnement par l’ensemble des parties-prenantes fait de Vivaldi un véritable exemple en matière de développement durable, qui transformera cette ancienne friche industrielle en une île jardin. Nous pouvons en être fiers. »

Une Ile Jardin pour faire suite au passé industriel du site

Véritable jardin entre la pointe amont où s’érigera bientôt la fondation Emerige et la pointe aval où se situe la Seine Musicale, Vivaldi viendra habiller la partie centrale de l’Ile Seguin d’un grand parc, de deux lots comprenant 5 bâtiments de bureaux, trois côté Boulogne (lot 1) et deux côté Meudon (lot 2), ainsi que de commerces en pied d’immeuble, pour une surface totale de 100 000 m².

Les bâtiments ont été pensés pour devenir de véritables immeubles jardins grâce aux généreuses surfaces extérieures, terrasses et balcons. Plus de la moitié des terrasses des 5 bâtiments seront végétalisées. Vivaldi favorisera également les continuités architecturales et paysagères tant sur l’île qu’au niveau du grand paysage urbain. Le projet prévoit ainsi une grande respiration centrale entre les immeubles et des percées visuelles généreuses créant une réelle porosité entre les bâtiments et le parc végétalisé.

Le projet vise la labellisation BiodiverCity

La conception de Vivaldi est développée pour en limiter son poids carbone, grâce notamment à l’utilisation de matériaux à plus faible empreinte carbone. Vivaldi a d’ailleurs obtenu, en septembre 2022, la labellisation BBCA conception niveau excellent. Le grand nombre de surfaces plantées en terrasse favorisera le retour de la biodiversité.

L’aménagement paysager du projet reposera sur différentes épaisseurs de terre, permettant d’implanter une grande variété d’espèces végétales sur trois strates de plantation. La suppression de la halle accompagnera le doublement de la surface du parc public, aménagé et entretenu par la SPL, qui passera de 1,5 à 3,5 hectares. Le projet visera notamment la labellisation BiodiverCity.