Immobilier : 3 Français sur 10 considèrent (à tort) que le voisinage d’un bar ou d’un restaurant est un argument de négociation

Bars et restaurants… Des voisins encombrant mais qui coûtent cher ? SeLoger a mené l’enquête et, effectivement, dans les grandes villes, un bien situé aux alentours de ces lieux de vie se vend plus cher !

Surtout lorsqu’ils possèdent une terrasse, les bars, cafés ou restaurants peuvent constituer une source importante de nuisances sonores pour le voisinage immédiat.

Les Français y prêtent-ils attention au moment de la visite d’un bien ? Ces lieux de vie avec terrasse ont-ils un impact sur le prix des biens situés aux alentours ? Avec l’arrivée des beaux jours, SeLoger a mené l’enquête.

66% des Français sensibles au voisinage d’un bar ou restaurant

Lorsqu’ils visitent un bien, 66% des Français déclarent prêter une attention particulière à la potentielle gêne engendrée par le voisinage. Ce chiffre monte même à 76% pour les familles avec des enfants. Ce sont les nuisances sonores qui sont les plus redoutées par 76% de l’ensemble des personnes interrogées.

Viennent ensuite à égalité les (mauvaises) odeurs et la saleté pour 51% des répondants. La présence d’un bar ou d’un restaurant serait, quant à elle, rédhibitoire pour 26% des Français s’ils avaient un projet d’emménagement. Une gêne jugée plus importante que la proximité d’une éolienne (15%) ou d’un cimetière (13%), mais beaucoup moins que celle d’un aéroport (64%) ou d’une autoroute (58%).

Quel impact sur la valeur immobilière des biens aux alentours ?

3 Français sur 10 (27%) considèrent que le voisinage immédiat d’un bar ou d’un restaurant est un argument de négociation du prix du bien. Or, un bien situé à proximité d’un bar ou restaurant avec terrasse est en moyenne vendu plus cher qu’un bien identique situé plus loin dans le même quartier.

Et pour cause : “les bars ou restaurants avec terrasse sont situés dans l’hyper-centre des villes moyennes ou sont synonymes d’une vie de quartier dans les plus grandes villes, ce qui implique souvent une valorisation immobilière plus forte surpassant les désagréments des terrasses”, explique Alexandra Verlhiac, Economiste chez SeLoger.

Dans les plus grandes villes, un bien situé aux alentours d’un bar se vend en moyenne +3,5% plus cher

Ainsi, dans les villes moyennes, où le nombre de bars ou restaurants avec terrasse est moins important que dans les plus grandes villes, un bien situé aux alentours (dans un rayon de 50 mètres) se vend en moyenne +3,5% plus cher qu’un même bien situé plus loin dans le même quartier.

Ce phénomène se constate également dans les 10 plus grandes villes de France, même s’il est moins accentué, certainement du fait de la concentration plus forte du nombre de terrasses de ce type. A 50 mètres d’un bar ou restaurant avec terrasse, un bien y est alors valorisé +2,3% plus cher (qu’un bien identique plus éloigné). De la même façon, avec une concentration encore plus forte, l’effet n’est que de +1% à Paris.

“Il est très important de prendre en compte les caractéristiques spécifiques des biens et de les comparer toutes choses égales par ailleurs pour calculer un impact de prix. En effet si l’on prend l’exemple de Rennes : le prix moyen observé dans la rue Saint-Michel, célèbre pour ses bars, est 10,5% moins élevé que dans le reste du quartier Centre, mais la seule présence des bars ne saurait expliquer cette différence car il faut aussi prendre en compte les caractéristiques des biens de cette même rue”, précise Alexandra Verlhiac.

Source : SeLoger