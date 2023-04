Immobilier : Brice Cardi, réélu à la tête de la Coopérative l’Adresse pour un 3e mandat

Début avril s’est tenue la Convention annuelle du réseau l’Adresse qui a réuni plus de 900 personnes, sociétaires, consultants et partenaires. La veille, durant l’Assemblée Générale, Brice Cardi a été réélu pour 4 ans à la quasi-unanimité par les associés à la Présidence du réseau.

Un mandat axé sur le renforcement de la politique RSE de la coopérative…

A la tête du réseau depuis 10 ans maintenant, il démarre ainsi, accompagné de son conseil d’administration, son 3ème mandat avec une volonté d’approfondir la politique RSE (« Responsabilité sociétale et environnementale ») de l’entreprise. « D’ores et déjà, notre modèle coopératif, où chaque associé participe à la prise de décision, répond déjà à de nombreux critères RSE. Je souhaite renforcer la transparence de nos pratiques, les créations d’emploi au niveau local en respectant l’inclusion, la parité hommes/femmes et le respect des droits humains. Des valeurs qui nous correspondent et nous animent et pour lesquelles la Fondation l’Adresse, créée il y a plus de 4 ans, s’impliquera dans de nouvelles missions » explique Brice Cardi.

Ainsi ce nouveau mandat permettra au Conseil d’Administration de poursuivre et de renforcer les missions de la Fondation l’Adresse en agissant pour une 3ème cause liée à la lutte contre la précarité énergétique, à côté de celles déjà soutenues que sont la lutte contre le cancer du sein et les cancers de l’enfant.

… et l’accompagnement à la rénovation énergétique

Brice Cardi a bien conscience que l’un des enjeux de ces 4 prochaines années sera la rénovation énergétique et l’amélioration de l’habitat afin de limiter la surconsommation énergétique. C’est ainsi que le réseau l’Adresse vient de mettre en place son pack Eco-Logement, pour accompagner tous ses clients dans cette démarche. Grâce à des partenariats noués avec des entreprises de la Proptech spécialisées dans les travaux et l’accompagnement du financement de la rénovation énergétique, les sociétaires du réseau l’Adresse vont pouvoir estimer pour leurs clients les aides dont ils peuvent bénéficier et faciliter leur obtention, mais aussi recommander des artisans RGE pour réaliser des travaux certifiés, condition sine qua none pour obtenir ces aides.

« Chez l’Adresse, nous voulons proposer des solutions concrètes pour accompagner ceux qui vont réaliser des travaux de rénovation énergétique, qu’ils soient bailleurs, propriétaires occupants ou futurs acquéreurs. C’est ainsi que nous souhaitons devenir ces prochaines années des acteurs incontournables de l’économie circulaire du logement et contribuer ainsi positivement et à notre échelle à la transition énergétique », explique Brice Cardi.

La volonté de poursuivre le développement du réseau et sa montée en puissance

Durant son mandat, Brice Cardi souhaite poursuivre le développement du réseau avec pour objectif de fédérer 500 agences d’ici fin 2027, contre 350 actuellement. Sa stratégie s’articule autour de 3 axes principaux : l’augmentation de la notoriété de la marque, être force de proposition sur la diversité des services proposés à ses clients (transactions, locations, syndic, gestion, assurances, conciergerie, viager, rénovation, aides au financement de projet de rénovation et/ou immobilier) tout en s’appuyant sur l’innovation digitale pour renforcer l’efficacité et la fluidité des actions.

« Dans une coopérative comme l’Adresse, le développement du réseau ne consiste pas à faire davantage de profit mais à recruter de nouveaux associés pour faire émerger de nouvelles idées. En effet, tous les sociétaires sont associés et ont un pouvoir de décision, permettant de faire progresser ensemble le réseau », complète Brice Cardi.

Pour cela Brice Cardi compte s’appuyer encore davantage sur les compétences de chacun des sociétaires, en partageant les expériences et le savoir-faire propre à chacun, en s’appuyant sur un modèle participatif et collaboratif qu’illustrent parfaitement les valeurs de la Coopérative l’Adresse.