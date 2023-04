Immobilier : Michaël Zingraf Real Estate ouvre un département consacré à la vente des propriétés viticoles

L’enseigne au double triangle créé Michaël Zingraf Vineyards, un département dédié à la cession et l’acquisition de propriétés et domaines viti-vinicoles dans la région Sud.

Avec des AOC disséminées tout le long du littoral méditerranéen, la région Provence et Côte d’Azur offre des domaines où la vigne produit des crus de plus en plus appréciés. Sur 30 000 hectares de collines, de plaines et de coteaux, on trouve sur la partie littorale des appellations renommées comme celles de Cassis ou de Bandol mais aussi plus à l’intérieur des terres, les Coteaux d’Aix-en-Provence, les vignobles des Alpilles, du Lubéron et bien sûr les Côtes de Provence.

« Nombreuses sont les vastes propriétés (mas, bastides ou châteaux) disposant non seulement d’oliveraies mais d’importantes parcelles de vignes, souligne Michaël Zingraf, fondateur du groupe immobilier portant son nom. Certains ont su les valoriser d’une manière remarquable, développant des marques très appréciés sur les plus belles tables. Il est important que notre groupe se dote d’une équipe de professionnels expérimentés pour la vente de ses domaines comprenant une valeur. »

Une femme à la tête du département

A la tête de ce nouveau département, Caroline Carlini Loup jouit d’une longue expérience dans la commercialisation et le développement de domaines viticoles prestigieux. « Comme pour les propriétés immobilières de prestige, la confidentialité est de mise dans ce type de transaction » précise-t-elle. Les propriétaires viticoles recherchent des interlocuteurs compétents ayant une approche terrienne et humaine. Ma connaissance des terroirs méditerranéens et de l’exploitation de ce type de domaine me permet de gagner la confiance de ceux qui souhaitent céder leur domaine.»

Les vignobles : un vaste marché

Entre les appellations de Provence, du Languedoc et du Rhône méridional, les vignobles sont nombreux. Il y a les petites propriétés à dimension résidentielle, comportant en annexe une parcelle viticole. Ensuite, il existe des propriétés comportant de véritables outils de vinification, lesquels sont associés à des vignobles. Enfin, des domaines sont essentiellement dédiés à l’activité viti-vinicole, de l’exploitation des vignes en passant par la vinification et la commercialisation. L’essor ces dernières années de l’œnotourisme apporte également à l’ensemble de ces domaines des revenus complémentaires.

En moins de 10 ans, les vins de Provence ont considérablement augmenté leurs ventes, avec une part d’exportation de plus en plus conséquente. La France est le premier pays producteur de rosé au monde et la Provence en est le fer de lance.

« Pour mettre en relation d’un côté des propriétaires terriens avec des investisseurs ou des entrepreneurs, l’expertise technique est fondamentale, tout comme la dimension émotionnelle liée à la cession de ce type d’activité, souligne Caroline Carlini Loup. Nous sommes en capacité d’évaluer et de de valoriser l’ensemble du potentiel de production, de commercialisation et de développement d’un domaine, mais aussi de sonder les investissements complémentaires nécessaires. »

Avec le support de l’ensemble de ses partenaires, Michaël Zingraf Vineyards couvre les aspects juridiques, administratifs et financiers pour assurer une approche fiable et des investissements sécurisés.